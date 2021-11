Crab Game è un successo, ma non giocatelo in live: espone gli indirizzi IP

Fortemente ispirato a Squid Game, Crab Game è tra i giochi più scaricati su Steam, mette il giocatore nei panni di uno dei protagonisti della serie, proponendo una struttura di gioco battle royale. Il titolo è un successo anche su Twitch, ma lo sviluppatore sconsiglia di giocarlo in live, poiché espone l'indirizzo IP e mette a rischio la sicurezza e la privacy dell'utente.

Molti streamer, tra i quali il noto xQc, sono stati vittima di questo malfunzionamento, che ha mostrato in chiaro gli indirizzi IP e ha causato imminenti attacchi DDOS. Lo sviluppatore norvegese Daniel Sooman ha ammesso di aver creato il gioco in fretta e furia, per sfruttare il trend del momento ed è a conoscenza degli enormi problemi tecnici e bug che affligono Crab Game.

Tramite un recente post su Twitter, lo sviluppatore si è scusato con gli streamer e ha sconsigliato loro di trasmettere il proprio gioco in live, almeno finché il problema dell'esposizione degli IP non verrà risolto.

(1/3) If you're a streamer you should probably stay away from public lobbies in Crab Game for a few days, until I update it, as you risk getting DDOS'd currently. I apologize to everyone who expeirenced this, I'm an idiot.

