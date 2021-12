Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch al 30% di sconto

Crash Bandicoot 4 è disponibile in offerta su Amazon a 34,98€, con uno sconto del 30% e un risparmio di 15 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta della versione per Nintendo Switch, che porta le avventure dell'amato personaggio anche sulla console ibrida giapponese.

Uscito nel 2020 con il sottotitolo “It's About Time“, Crash Bandicoot 4 è un titolo platform sviluppato da Toys of Bob, nonché ottavo capitolo della serie.

In Crash 4 ritornano alcuni elementi tradizionali della saga, tra cui varie trappole e ostacoli da superare, nemici che possono essere sconfitti in determinati modi e scatole che possono essere aperte per raccogliere oggetti, alcuni dei quali sono veri e propri checkpoint.

Il gioco si articola in 38 livelli e 5 battaglie boss. I livelli sono suddivisi in dieci dimensioni diverse con relative epoche e ognuna contiene al suo interno più livelli. Con questo capitolo, il giocatore vive un'avventura ai confini del tempo in compagnia del marsupiale più famoso al mondo e sulla console più venduta e apprezzata degli ultimi anni.

