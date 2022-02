Crunchyroll, la piattaforma per guardare anime sbarca su Nintendo Switch

Una buona notizia per tutti gli appassionati di anime e videogiochi: è finalmente disponibile su Nintendo Switch l’applicazione di Crunchyroll, una fra le piattaforme streaming con la più ampia libreria di anime del web. La nuova app, che pesa solamente 110 MB, potrà essere scaricata gratis semplicemente accedendo al Nintendo eShop della console. Come spiegato dalla stessa piattaforma in un post, anche su console gli abbonati Mega Fan e Ultimate Fan potranno beneficiare di alcuni vantaggi extra esclusivi, come la visualizzazione offline e in assenza di rete – sulla falsariga della funzione download offerta da Netflix.

“L’app Crunchyroll per Nintendo Switch permette ai fan di Crunchyroll di guardare gli anime in modalità TV, con la console inserita nella base, per assaporarli sulla propria televisione; in modalità da tavolo, per gustarli insieme agli amici; in modalità portatile, con i Joy-Con attaccati alla console, per vederli in ogni angolo della casa – si legge sul sito web ufficiale –. Inoltre, con l’app di Crunchyroll per Nintendo Switch gli iscritti Mega Fan e Ultimate Fan di Crunchyroll possono portare gli anime ovunque grazie alla visualizzazione offline che permette di vedere le puntate sincronizzate in precedenza anche quando non si ha una connessione disponibile, come succede per i dispositivi mobile”.

Crunchyroll su Nintendo Switch: guardare anime in modalità “portatile”

Fondato nel 2006, Crunchyroll è uno dei servizi streaming di anime più importanti, nonché fra i più ampi. La piattaforma offre oltre 1.000 serie e può vantare più di 120 milioni di utenti registrati in 200 Paesi. Sebbene offra streaming gratuito per gran parte dei contenuti, supportati da pubblicità, esiste anche un abbonamento a pagamento – i Mega Fan e gli Ultimate Fan, appunto – che presenta contenuti esclusivi non disponibili gratis, come ad esempio serie anime in uscita contemporaneamente con il Giappone.

Curiosamente, non è la prima volta che Crunchyroll entra a contatto con il mondo videoludico: nel dicembre 2020, infatti, Sony ha annunciato di voler acquisire la piattaforma per 1,175 miliardi di dollari. Ora fa parte della sua società, chiamata “Funimation Global Group”. Successivamente, nel 2021, l’azienda nipponica ha spiegato di voler integrare una nuova “membership premium” nel suo PlayStation Plus (probabilmente più costosa), che include un abbonamento proprio a Crunchyroll.