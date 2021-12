Cuffie gaming e mouse TRUST a prezzo BOMBA

Se sei alla ricerca di un bel headset per il gaming e perché no, anche di un mouse nuovo, questo bundle offerto da Trust fa proprio al caso tuo. Grazie alla promozione in corso su Amazon te lo porti a casa con appena 24,98€ risparmiando esattamente il 28%. È un ottimo affare anche se sei in cerca di un pensiero perfetto per qualcuno che con i videogiochi si diverte a bizzeffe.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite grazie ai servizi Prime che, in più, ti fanno arrivare il pacco in solamente uno o due giorni. Cosa stai aspettando?

Trust ti offre cuffie e mouse spettacolari

Le cuffie gaming contenute in questo bundle sono veramente spettacolari. Sono comodissime da indossare e soprattutto ti fanno godere di un audio spaziale con cui non potrai che catturare ogni minimo dettaglio in gaming così da primeggiare in ogni tua partita. Hanno un microfono ripiegabile con cui comunicare perfettamente con il tuo team e persino un telecomando utilissimo così da regolare ogni impostazione in un solo tocco.

Il mouse, da parte sua, non ti può deludere visto e considerato che è stato appositamente sviluppato per il gaming. Da parte sua puoi contare su diversi pulsanti super reattivi. Il logo illuminato è un tocco di classe che no può mancare sulla tua postazione gaming così come un sensore che legge fino a 4800 DPI.

Ps: sono multipiattaforma quindi sentiti libero di utilizzare le cuffie ovunque vorrai.

Cosa fai, non ne approfitti? Acquista subito questo bundle firmato Trust su Amazon a soli 24,98€. Le spedizioni sono completamente gratuite con abbonamento Prime. Non ne hai ancora uno? Puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita.