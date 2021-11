Cuffie PS5 Pulse 3D mostrate in un nuovo video: in offerta al Black Friday?

L'ultimo spot pubblicato da Sony è dedicato alle cuffie PS5 Pulse 3D, l'headset originale PlayStation che promette un'ottima resa sonora in-game.

Durante il breve filmato vediamo alcune sequenze di gameplay del nuovo Horizon Forbidden West – in uscita a febbraio 2022 – e di Call of Duty Vanguard, che offrono un audio immersivo proprio grazie alle nuove cuffie ufficiali Sony. Vengono mostrate brevemente anche alcune impostazioni su PS5, che consentono di tarare al meglio la riproduzione audio durante il gioco.

Disponibili in versione Midnight Black e in colorazione Bianca, in tinta con la console, le cuffie PS5 non sono sempre in-stock su Amazon. Sony potrebbe attendere il periodo del Black Friday per rimettere in vendita il tanto ambito headset, magari anche con un leggero sconto sul prezzo finale.

