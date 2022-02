Le migliori cuffie per gaming su Xbox (Serie X e Serie S)

Xbox Serie X e Serie S sono ormai riuscite a conquistare l’attenzione di tantissimi giocatori in tutto il mondo, i quali sono in costante ricerca degli accessori perfetti e che rendano l’esperienza di gioco sempre migliore e più avvincente possibile. Per riuscire a costruire una postazione perfetta però, c’è bisogno di fare molta attenzione durante la scelta di ogni dispositivo, valutando ogni suo aspetto sulla base delle proprie preferenze. Dopo aver esaminato i migliori accessori per XBOX, oggi ci concentreremo quindi sulle migliori cuffie per gaming su Xbox, differenziando il tutto sul loro essere wireless o con cavo, così da indicizzarvi immediatamente verso la sezione più adatta alla vostre esigenze.

Le migliori cuffie per Xbox X/S 2022 wireless

Quando si parla di gaming, molto spesso le cuffie wireless vengono ignorate, tuttavia, c’è da considerare il fatto che molte aziende hanno perfezionato le loro tecnologie, riuscendo a sviluppare prodotti del genere senza cavi, ma comunque sufficientemente adeguati anche alle sessioni di gaming più intense. Tuttavia, teniamo sempre a precisare che per una latenza completamente azzerata, sarà sempre forse meglio optare per cuffie con cavo di ottima fattura (che vedremo tra qualche istante).

HyperX HX-HSCFX-BK Microsoft cerca continuamente di lavorare a stretto contatto con molte aziende di terze parti, in modo da offrire maggiore possibilità di scelta, pur mantenendo una qualità elevata sui dispositivi consigliati. Questo è il caso delle HyperX HX-HSCFX-BK, cuffie wireless dotate di licenza ufficiale Xbox e quindi costruite seguendo le linee guida dettata dalla stessa società americana. Come avrete quindi capito, si tratta di un prodotto completamente privo di cavi, ma comunque ben ottimizzato dal punto di vista della durata della batteria. Dispone anche di un microfono rimovibile, controlli fisici per per audio e chat e anche diversi effetti LED lungo tutto il profilo dell’arco. Il prezzo di acquisto per queste cuffie è di 133,96 euro HyperX HX-HSCFX-BK"> HyperX HX-HSCFX-BK">

Razer Thresher Xbox One Gears of War 5 Probabilmente sarete già a conoscenza della qualità dei prodotti Razer e non potevamo ovviamente includere anche un prodotto sviluppato dalla suddetta azienda. Le cuffie wireless Thresher sono state inizialmente commercializzate per offrire un’esperienza di utilizzo ottima su Xbox One, ma anche oggi, si sono rivelate assolutamente tra le migliori anche per le console di nuova generazione Serie X e Serie S. Grazie al suo livello di ottimizzazione infatti, potrete contare su un livello di latenza minimo, mentre Windows Sonic offrirà un suono surround virtuale per un livello di coinvolgimento ancora più accentuato. Il prezzo per acquistare queste cuffie è di 170,98 euro Razer Thresher Xbox One Gears of War 5"> Razer Thresher Xbox One Gears of War 5">

PDP LVL50 Cuffie Gaming Wireless Abbiamo deciso di includere anche queste PDP LVL50 poiché, a nostro parere, rappresentano il miglior prodotto economico da acquistare al momento. Si tratta ovviamente di un paio di cuffie wireless costruite sulla base di Windows Sonic e quindi esclusivamente compatibili con Xbox Serie X, Serie S e One (ed eventualmente anche PC). Nonostante il loro prezzo relativamente basso, offriranno un’ottima durata della batteria, oltre che una latenza davvero ridotta fino ad un massimo di 12 metri. In tutto ciò, non mancherà anche un microfono bidirezionale non rimovibile. Il costo per queste cuffie è di 58,99 euro PDP LVL50 Cuffie Gaming Wireless"> PDP LVL50 Cuffie Gaming Wireless">

Corsair HS75 XB WIRELESS Per chiudere la sezione wireless, torniamo ancora una volta sugli scaffali di Corsair, per parlarvi delle HS75 XB WIRELESS. Come anche per tutti gli altri prodotti visti in questa lista, anche queste sfruttano la licenza ufficiale Xbox per offrire un’esperienza di utilizzo ottima e senza rinunce. La qualità del suono risulta infatti essere eccellente, soprattutto grazie alle ottimizzazioni Dolby Atmos, le quali offriranno un’esperienza ancora più coinvolgente. Anche in questo caso il livello di latenza risulterà ridotto al minimo, pur disponendo di una batteria parecchio duratura. Il microfono sarà invece unidirezionale, ma dotato di cancellazione del rumore per evitare fastidiosi rumori di fondo. Il prezzo su Amazon di queste cuffie è di 135,99 euro Corsair HS75 XB WIRELESS"> Corsair HS75 XB WIRELESS">

Le migliori cuffie per Xbox X/S 2022 con cavo

Passiamo adesso alle care e vecchie cuffie con cavo. In questa categoria potrete sicuramente trovare prodotti più economici, ma con l’aggiunta della connessione via cavo, la quale vi permetterà di giocare con un livello di latenza pressoché azzerato. Tuttavia, è ovvio che in questo caso sarà necessario possedere una postazioni di gioco più ravvicinata o quantomeno limitata alla lunghezza dei cavi in questione.

Razer Kraken X Ripartiamo ancora una volta da Razer, con quelle che potrebbero quasi essere considerate le migliori cuffie con cavo attualmente disponibili per Xbox: le Kraken X. Stavolta non si tratta di un prodotto esclusivo per Xbox, ma comunque sviluppato da una delle aziende più importanti nel settore del gaming e che da tempo ormai offre dispositivi eccellenti e sempre ben ottimizzati. La connessione del cavo è un classico jack da 3.5 mm, mentre i cuscinetti per le orecchie hanno una forma ovale e sono in pelle sintetica. L’archetto è ampiamente regolabile, così da offrire un livello di comfort abbastanza elevato. Il prezzo di acquisto per queste cuffie è di 39,99 euro Razer Kraken X"> Razer Kraken X">

HyperX HX-HSCSCX-BK CloudX Stinger Core Restiamo sui marchi più blasonati con le HX-HSCSCX-BK CloudX Stinger Core di HyperX, cuffie con cavo stavolta dotate di licenza ufficiale Microsoft. Anche in questo caso si tratta di un prodotto cablato, ma comunque dotato di un’ottima ottimizzazione dal punto di vista del comfort, grazie soprattutto l’archetto regolabile e ai cuscinetti morbidi. Non mancherà ovviamente il microfono, il quale potrà eventualmente anche essere retratto per evitare fastidi durante le sessioni di gioco più intense. Queste cuffie sono acquistabili su Amazon al prezzo di 39,99 euro HyperX HX-HSCSCX-BK CloudX Stinger Core"> HyperX HX-HSCSCX-BK CloudX Stinger Core">

Microsoft Cuffie Stereo per Xbox Non potevamo ovviamente non includere anche le cuffie con cavo ufficiali di Microsoft costruite per offrire un’esperienza ottima e totalmente pensata per Xbox Serie X e Serie S. Grazie al fattore Windows Sonic infatti, potrete contare su un audio spaziale e incredibilmente avvolgente. In più, Microsoft ha deciso di non trascurare anche il profilo estetico del prodotto, rendendolo quanto più simile a quello della console: minimale ed elegante. Presente ovviamente anche l’archetto regolabile e un microfono reclinabile. Il costo per acquistare queste cuffie è di 51,99 euro Microsoft Cuffie Stereo per Xbox"> Microsoft Cuffie Stereo per Xbox">

ASTRO Gaming A10 E chiudiamo infine con un altro prodotto appartenente ad un’azienda meno conosciuta, ma comunque dotato di un ottimo rapporto qualità prezzo. Le ASTRO Gaming A10 dispongono di un design sicuramente più aggressivo, ma potranno essere acquistate in diversi colori, tutti in contrasto tra il nero e colori più accessi. La loro struttura in plastica risulta essere molto solida e il microfono Flip-to-Mute si disattiverà automaticamente nel momento in cui si andrà a retrarre. Il dispositivo è stato costruito per offrire un comfort molto elevato, così da non stancare anche durante le sessioni di gaming più lunghe. Il prezzo di acquisto per queste cuffie è di 46,49 euro ASTRO Gaming A10"> ASTRO Gaming A10">

Come scegliere le cuffie da gaming per Xbox

Qualora decidiate invece di optare per un paio di cuffie differenti e magari disponibili in offerte lampo, vi invitiamo a prendere in considerazione le seguenti caratteristiche, poiché necessarie per assicurarsi un prodotto ottimo e perfetto per Xbox Serie X e Serie S.

Cuffie wireless o con cavo

Prima di tutto, il dilemma che sicuramente attanaglia la maggior parte degli utenti: cuffie con cavo o wireless? In realtà non esiste una scelta unica per tutti, poiché in entrambi i casi risulta necessario far fronte ad alcuni compromessi. Nel caso delle cuffie wireless, si potrà ovviamente contare su una più ampia libertà di movimento (soprattutto se la console è lontana), ma il livello di latenza non sarà al pari di quelle con cavo (anche se oggi la tecnologia consente un’ottimizzazione davvero elevata). Quelle con cavo invece, pur disponendo di una latenza praticamente nulla, portano con se il grande limite della libertà di movimento, che nel caso di console da salotto, potrebbe effettivamente giocare un ruolo importante nella scelta del modello da acquistare. Sulla base di tali considerazioni, vi invitiamo quindi a scegliere la tipologia di prodotto migliore per la vostra postazione.

Connettività

Per quanto riguarda la connettività invece, le considerazioni da fare saranno piuttosto banali. A meno che infatti non si tratti di un prodotto wireless esclusivo per altri tipi di console (ad esempio PS4 o Nintendo Switch), qualunque tipo di cuffia wireless andrà più che bene, poiché le connettività bluetooth e Wi-Fi di Xbox Serie X e Serie S risulteranno sostanzialmente universali. Per quanto riguarda invece le cuffie con cavo, basterà assicurarsi che si tratti di una connessione con jack da 3.5 mm, ovvero quella standard e utilizzata da tutti.

Qualità dell’audio

Arriviamo ora ad un fattore determinante. Esiste un modo per essere certi che la qualità del suono risulti essere abbastanza soddisfacente e si basa sulla presenza della licenza ufficiale Xbox. Quest’ultima infatti, grazie alla piattaforma Windows Sonic, offrirà una qualità audio ottima sotto il profilo dell’immersività. Ovviamente non bisognerà neppure tralasciare a prescinde tutti quei prodotti che non dispongono della suddetta licenza, ma possono comunque contare su certificazioni di valore, come ad esempio il Dolby Atmos.

Ergonomia

Chi cerca un paio di cuffie da gaming sa benissimo che trascorrerà diverse ore difronte alla console e per questo motivo, il livello di comfort risulta essere un elemento molto importante da considerare nella scelta delle cuffie. In linea generale, tutti i prodotti oggi fanno molta attenzione a questa componente, ma consigliamo comunque di preferire sempre l’archetto reclinabile e i padiglioni around-ear (che circondano l’orecchio).

Design

Il design gioca forse un ruolo secondario, ma è ovvio che anche l’occhio vuole la sua parte. Sia Xbox Serie X che Serie S dispongono di un design molto elegante e poco aggressivo, perciò, per restare in tema, sarebbe meglio optare per delle linee più minimali e prive di LED luminosi. Ovviamente non si tratta di una scelta molto rilevante.

Microfono

Proprio come l’audio, anche il microfono gioca un ruolo fondamentale, soprattutto per chi preferisce giocare online anziché in solitaria. Qualora fosse possibile, vi invitiamo a preferire un microfono bidirezionale, ma un fattore importante sarà dato dalla cancellazione del rumore, la quale potrebbe realmente migliorare l’intera esperienza di utilizzo.

Conclusioni

Ancora una volta, prima di concludere, vi ricordiamo che non esiste una scelta unica che sia perfetta per tutti, ma soltanto delle piccole considerazioni da fare sulla base del proprio utilizzo di Xbox Serie X o Serie S. Noi abbiamo deciso di elencare quelle che, secondo la nostra esperienza, racchiudono le migliori caratteristiche viste nella seconda parte di questa guida, ma ora potrete essere anche voi a collegare i puntini e scegliere il prodotto perfetto per le vostre esigenze.

