Cyberpunk 2077, avvistata la patch next gen. Arriva oggi?

È molto probabile che, oggi pomeriggio, CD Projekt annunci la tanto attesa patch next gen di Cyberpunk 2077. Si tratta di molto più di una ipotesi: nelle scorse ore è stata infatti avvistato il download di un aggiornamento per le console Xbox Series X/S dalle dimensioni molto generose.

Stando a quanto scrive Xbox Studio su Twitter, il nuovo upgrade per le console Xbox sarebbe di 41,5 GB e – vista la dimensione – potrebbe appunto contenere la versione del gioco per le nuove console.

Cyberpunk 2077, in arrivo la patch next gen?

Altro indizio che fa supporre che tra poche ore verrà rilasciata la patch per Xbox Series X/S e PlayStation 5 è una pubblicità di Cyberpunk 2077 che cita le demo del gioco per le console next gen.

Altro inizio: il gioco su Xbox Store è categorizzato come ottimizzato per Xbox Series X/S. Anche lo stesso Tom Warren di The Verge su Twitter ha scritto che Cyberpunk 2077 appare ottimizzato per le console Xbox di nuova generazione.

Cyberpunk 2077 is now showing as Optimized for Xbox Series X / S, just before CD Projekt RED's Cyberpunk 2077 stream tomorrow 👀 https://t.co/vJAOCfVdhe pic.twitter.com/768VMr8BYB — Tom Warren (@tomwarren) February 14, 2022

L’arrivo della versione next-gen del gioco farebbe sicuramente felici molti videogiocatori che attendevano la patch prima di mettere le mani sull’ultimo arrivato di casa CD Projekt.

Tutto verrà comunque svelato oggi pomeriggio, durante un evento in streaming dello sviluppatore polacco in programma alle ore 16.00 italiane.