Cyberpunk 2077, disponibile la patch next-gen e prova gratuita di 5 giorni

Durante l’evento streaming di oggi pomeriggio, ore 16 italiane, CD Projekt ha confermato la disponibilità della patch next-gen di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S. L’aggiornamento (1.5 – che sarà disponibile per tutte le piattaforme) è già disponibile e a questo si aggiunge una prova del gioco – la demo leakata nelle scorse ore – della versione next gen del gioco, quindi per PS5 e Xbox Series X/S da 5 ore e che durerà 30 giorni.

Cyberpunk 2077 next-gen, ma cosa cambia?

Durante la live di CD PRojekt sono state mostrate diverse migliorie, non solo grafiche, che sono state introdotte con questa nuova versione del gioco. In primis, l’inventario si apre in maniera molto più veloce, e anche l’albero delle abilità ha subito un restyling importante. Importanti novità anche per quanto riguarda il combat system: c’è stato un ribilanciamento e sono stati rimossi alcuni potenziamenti ritenuti poco utili.

Lavoro di limatura anche per quanto riguarda la tanto controversa Intelligenza Artificiale: ora – stando a quanto ha riferito CD Projekt durante la presentazione – i nemici cercheranno le coperture in maniera più sensata e si muoveranno per schivare i colpi del giocatore. Altre migliorie sono state apportate al modello di guida, alla folla e al traffico, che dovrebbero rendere Night City più viva e credibile. Sistemata anche la mappa, con alcuni piccoli cambiamenti che faciliteranno al giocatore la navigazione tra missioni primarie e secondarie.

Ribilanciamento anche per l’economia del gioco (ora sarà più facile comprare alcuni oggetti) e l’aspetto di V potrà essere cambiato anche a gioco in corso: sarà sufficiente mettersi di fronte allo specchio dell’appartamento e aprire il menu apposito. A proposito di appartamenti, sarà possibile prenderne in affitto uno diverso da quello solito.