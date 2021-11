Cyberpunk 2077 riceve una valanga di recensioni positive su Steam

Uno dei designer di Cyberpunk 2077, RPG uscito proprio un anno fa, ha ringraziato i giocatori per aver sommerso l'opera di recensioni positive su Steam.

Questa settimana ha trasformato Cyberpunk 2077 nel gioco più venduto di Steam a livello globale, soprattutto a seguito dello sconto del 50% proposto per i saldi autunnali.

Cyberpunk 2077 sta riaccendendo le luci di Night City

L'importante afflusso di nuovi giocatori sembrerebbe aver rappresentato una nuova era per il gioco, inizialmente contraddistinto da recensioni negative e problemi molto gravi.

I nuovi fruitori, infatti, pare abbiano goduto di un'esperienza migliorata rispetto a quella che hanno vissuto molte persone al day-one. La valutazione degli utenti, infatti, risulta aggiornata a “molto positiva“, grazie alle oltre 18 mila recensioni positive. Precedentemente, Cyberpunk aveva ottenuto una media “perlopiù positiva“.

A diffondere per primo la notizia in forma ufficiale è stato proprio il designer del gioco, il quale ha pubblicato un cinguettio su Twitter per celebrare! Pawel Sasko, per l'appunto, ha ringraziato i fan così:

Negli ultimi giorni, Cyberpunk 2077 ha ricevuto una marea di recensioni positive su Steam dai nuovi giocatori che si sono approcciati al gioco per la prima volta. Non avete idea di quanto questo significhi per me. Oltre 15 mila recensioni molto positive hanno portato sia Cyberpunk che The Witcher 3: Wild Hunt nella lista globale dei titoli meglio venduti su Steam. Grazie mille!

Sicuramente un'ottima notizia per CD Projekt RED che, lo scorso giugno, ha ammesso che Cyberpunk aveva finalmente raggiunto un livello qualitativo soddisfacente.

I piani post-lancio si sono decisamente modificati in seguito al day-one disastroso, provocato dalle imbarazzanti condizioni con cui il gioco si era immesso sul mercato. In molti hanno anche paragonato il caso di Cyberpunk a quello di Rockstar Games con la sua GTA The Trilogy.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC.