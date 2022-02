Dead Island 2 non è ancora morto: Deep Silver conferma lo sviluppo

Annunciato nell’ormai lontano 2014, Dead Island 2 ha progressivamente fatto perdere le sue tracce, vittima di uno sviluppo alquanto travagliato.

In tanti hanno quindi temuto per la cancellazione del sequel dello zombie game cult di Techland – tornata recentemente sul mercato con Dying Light 2 -, almeno fino alle ultime ore, in cui sono arrivati inaspettati segni di vita per il progetto.

Il publisher Deep Silver, tramite un suo portavoce, ha infatti dichiarato sulle pagine del portale GamesRadar che Dead Island 2 è ancora ufficialmente in sviluppo, e che ulteriori dettagli saranno svelati “non appena saremo pronti”.

Niente di troppo approfondito, ma comunque un importante segnale per il futuro dell’action game a tema zombie, segnato con il passare degli anni da continui rinvii e molteplici cambi di sviluppatore – Techland originariamente, poi Yager Entertainment, Sumo Digital e infine l’attuale Dambuster Studios.

Per il momento tutto tace sulla possibile release del gioco. Stando alle ultime voci di corridoio, il secondo capitolo di Dead Island dovrebbe vedere la luce tra l’autunno del 2022 ed i primi mesi del 2023, con i lavori attualmente in fase avanzata.

Non ci resta insomma che attendere i prossimi sviluppi, e il momento in cui Deep Silver deciderà di alzare ancora una volta il sipario su Dead Island 2, probabilmente in una veste rinnovata per le piattaforme di nuova generazione.