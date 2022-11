Dead or Alive e Ninja Gaiden verso il reboot: la conferma di Team Ninja

Ora finalmente è ufficiale: dopo tutta una serie di indiscrezioni a rincorrersi in rete, gli sviluppatori di Team Ninja hanno confermato che i reboot di Dead or Alive e Ninja Gaiden sono effettivamente in lavorazione.

L’annuncio, a cui non è seguito purtroppo nessun altro dettaglio, è avvenuto nel corso di una keynote alla conferenza Korea G-Star, per la gioia di quanti apprezzano i due franhise della compagnia giapponese. Franchise che per altro sono entrambi tornati sul mercato di recente, nello specifico con la raccolta rimasterizzata Ninja Gaiden: Master Collection e con Dead or Alive 6 , entrambi accolti con discreto entusiasmo da parte dei fan e della critica specializzata.

I reboot di Dead or Alive e Ninja Gaiden svelati ora da Team Ninja si riferiscono comunque a una rielaborazione degli esordi delle due serie, che risalgono rispettivamente al 2004 per la seconda trilogia di Ninja Gaiden e al 1996 per la versione arcade di Dead or Alive; in entrambi i casi, la direzione era di Tomonobu Itagaki, ora lontano dal publisher Koei Tecmo.

Per il momento non è chiaro chi stia sviluppando i due reboot, ma alcuni mesi fa si parlava di un ritorno di Ninja Gaiden grazie all’impegno di altri sviluppatori. Non ci resta che attendere maggiori informazioni e i primi trailer di gioco, sicuramente felici per questa “rinfrescata” a due saghe storiche come sono Ninja Gaiden e Dead or Alive, apprezzate in tutto il mondo da milioni di appassionati.