Dear Esther: in regalo su Steam solo il 14 e 15 febbraio

Sono passati dieci anni dal lancio di Dear Esther e, due settimane prima del debutto del nuovo Little Orpheus, lo sviluppatore The Chinese Room e il publisher Secret Mode rilasciano gratuitamente (ma solo per il periodo di tempo limitato al 14 e 15 febbraio 2022) il celebre gioco d’avventura e narrazione, su Steam.

Tutto ciò che dovete fare è recarvi su Steam, fare login e riscattarlo dalla sua pagina prodotto, ed ecco che Dear Esther: Landmark Edition entrerà a far parte della vostra libreria.

Potete dargli un’occhiata nel video pubblicato nel nostro player in cima alla pagina, che ne celebra per l’appunto il decimo anniversario. Ma di cosa parla Dear Esther?

Si tratta di un titolo molto particolare, ambientato su un’isola desolata delle ibridi in cui vi ritroverete a vagare, abbandonando concetti di gameplay tradizionale e lasciandovi prendere dall’atmosfera in favore di un’esperienza votata alla narrazione, combinata al fascino delle location che attraverserete e a quello della colonna sonora, mentre ripercorrete gli stralci di una potente storia d’amore, perdita, colpa e redenzione.

Dear Esther, nel corso degli anni, ha ispirato molti dibattiti sul significato stesso del termine “videogioco” e ha vinto numerosi premi, come quello per “Excellence in Visual Arts” all’Independent Games Festival, “Best Use of Narrative” al Develop Awards, “Visual Design” e altri quattro premi ai TIGA Awards, nonché cinque nominations ai BAFTA awards.

Siamo elettrizzati ad offrire Dear Esther a una nuova generazione di giocatori per il suo decimo anniversario, e personalmente non vedo l’ora di sentire le parolo di quei giocatori che possono esplorarne l’isola per la prima volta.

afferma Dan Pinchbeck di The Chinese Room.

Il gioco ha un prezzo di listino standard di 10 euro, ed è disponibile anche per PlayStation 4, Xbox One e iOS: altri titoli noti di The Chinese Room sono Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture e Little Orpheus.

