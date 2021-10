Dell XPS Desktop si aggiorna con Intel Alder Lake e RAM DDR5

Intel ha appena annunciato i suoi nuovi processori della famiglia Alder Lake, con diverse novità tecniche e il supporto a tecnologie di nuova generazione. In occasione dell'arrivo delle nuove CPU, Dell ha annunciato i nuovi Dell XPS Desktop, aggiornando l'hardware interno dei potenti PC fissi e il design.

I nuovi Intel Core di dodicesima generazione rappresentano il cuore pulsante dei nuovi XPS, affiancati da potenti RAM DDR5 e da schede video estremamente potenti. La configurazione base monta un processore Intel Core i5-12600K e una GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Super, una soluzione adatta sia alla produttività che al gaming in risoluzione FullHD 1080p.

Dell XPS Desktop – Opzioni e Configurazione Massima

Tra le opzioni disponibili troviamo anche i Core i7 e i9 di nuova generazione, mentre lato schede video è possibile optare per quasi tutti i modelli di Nvidia RTX 3000 e per le soluzioni AMD Radeon 6000. La configurazione massima disponibile è estremamente potente, adatta sia ai professionisti che ai gamers più esigenti.

Configurazione più potente

CPU: Intel Core i9 12900K (Alder Lake)

RAM: 64GB DDR5 a 4400 MMHz

Scheda Video: Nvidia GeForce RTX 3090 / AMD Radeon RX 6900 XT

Storage: 2TB SSD NVME PCIe

Design, dissipazione e rumore

Oltre ai componenti interni, i Dell XPS Desktop introducono anche un nuovo design con un rinnovato sistema di ventole pensato per ridurre la rumorosità della macchina. La parte frontale del case ospita le porte input/output in alto, mentre in basso troviamo un pannello forato che favorisce il flusso d'aria in ingresso.

Proprio grazie al nuovo sistema di ventilazione con ventole da 5000 RPM, il produttore dichiara di aver abbassato la temperatura interna del case del 21%, quando le componenti sono a lavoro alla massima potenza. Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento della CPU, è possibile scegliere tra un dissipatore ad aria da 125 W e una soluzione a liquido all-in-one, che abbassa la temperatura della CPU di un ulteriore 18%.

I nuovi PC Desktop della serie XPS di Dell non sono di certo pensati per i videogiocatori, ma con un hardware così potente e un sistema di dissipazione così efficace, è quasi superfluo sottolineare che si tratta di macchine abbastanza prestanti per riuscire a riprodurre – nella configurazione massima – tutti i titoli in commercio in risoluzione 4K senza alcun tipo di problema.