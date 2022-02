Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles in arrivo su Nintendo Switch

SEGA è lieta di annunciare che Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, gioco ufficiale dell'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, verrà lanciato per Nintendo Switch in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda, il 10 giugno, 2022.

La storia di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

È il periodo Taisho in Giappone. Tanjiro, un ragazzo di buon cuore che vende carbone per vivere, trova la sua famiglia massacrata da un demone. A peggiorare le cose, sua sorella minore Nezuko, l'unica sopravvissuta, è stata trasformata lei stessa in un demone. Sebbene devastato da questa triste realtà, Tanjiro decide di diventare un “ammazza demoni” in modo da poter ritrasformare sua sorella in un essere umano e uccidere il demone che ha massacrato la sua famiglia. Una dolorosa storia di fratelli in cui i destini di umani e demoni si intrecciano… inizia ora!

Una versione ricca e completa

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles già disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e Steam.

I giocatori su Nintendo Switch possono aspettarsi tutte le funzionalità presenti sulle altre piattaforme, inclusi tutti i contenuti post-lancio aggiunti al gioco come i sei nuovi personaggi giocabili: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu e Yushiro e Tamayo, e nuove missioni online che premiano con punti Kimetsu per sbloccare ricompense aggiuntive.

L’edizione di lancio in versione fisica

Questa versione include:

Gioco completo

1 Kimetsu Academy Character Unlock Key (Tanjiro Kamado), incluso solo per un periodo di tempo limitato per l’edizione fisica

Caratteristiche

Esaltanti battaglie nell'arena – Padroneggia la moltitudine di abilità spettacolari di un ampio elenco di personaggi dell'anime, inclusi Tanjiro e Nezuko, per superare gli sfidanti in battaglie testa a testa, in locale e online.

Dramma commovente – Impugna la spada di Tanjiro Kamado e segui il suo viaggio per diventare un Demon Slayer e trasformare sua sorella Nezuko di nuovo in un essere umano.

Emozionanti battaglie con i boss – Azione e dramma raggiungono il loro apice in battaglie appositamente progettate contro potenti demoni che metteranno alla prova il coraggio di Tanjiro.

Cast vocale originale dell'anime – I cast originali inglesi e giapponesi dell'anime tornano per portare i loro autentici ritratti nel gioco.

Potete trovare tutte le info sul gioco, i video e le foto sul sito ufficiale.

