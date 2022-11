Desivero 2

KP: come pulire piatto doccia effetto pietra KS: come pulire il piatto doccia effetto pietra, piatto doccia effetto pietra, vantaggi del piatto doccia effetto pietra, piatto doccia effetto pietra come pulirlo, pulire piatto doccia effetto pietra

H1: Come pulire un piatto doccia effetto pietra

Nelle abitazioni moderne, anche il bagno deve essere arredato con gusto e con grande attenzione ai dettagli, senza però rinunciare a praticità e funzionalità. Desivero lo sa bene, ed è per questo che per l’arredo bagno propone in catalogo diversi elementi realizzati con materiali di origine naturale, per garantire un ambiente originale e senza tempo. Tra questi, non manca il piatto doccia effetto pietra, una delle ultime tendenze per chi punta su ricercatezza ed eleganza, ma anche sulla semplicità estetica che la pietra stessa sa regalare.

Non solo, la resistenza e la durevolezza di questo materiale lo rendono un oggetto capace di mantenersi inalterato nel tempo, a patto di trattarlo con cure adeguate. In questa guida, vedremo allora come pulire un piatto doccia effetto pietra nel modo giusto e qualche consiglio pratico per la sua manutenzione quotidiana, così da poter sfoggiare nel nostro bagno un complemento d’arredo che praticamente non invecchia mai.

H2: Piatto doccia effetto pietra: caratteristiche

Prima di esplorare assieme agli esperti Desivero tutte le tecniche su come pulire un piatto doccia effetto pietra, è necessario evidenziare tutte le caratteristiche e i vantaggi di questo tipo di articolo quando utilizzato in una toilette, notoriamente il luogo della casa adibito al benessere e alla cura della persona. A partire dalla capacità suggestiva, legata al gradevole effetto estetico degli speciali composti a base di resina e minerali naturali, ma anche dalle proprietà antiscivolo nettamente superiori se rapportate ad altri materiali largamente diffusi per i piatti doccia, come può essere ad esempio la ceramica.

Proprio il sapiente mix di minerali e resine restituisce prodotti particolarmente solidi e resistenti, e dalle elevate capacità antiusura e antigraffio. Se è vero che è difficile scalfirli e danneggiarli, allo stesso tempo il nostro bagno sarà immediatamente un luogo estremamente moderno e sofisticato. Tra i vantaggi del piatto doccia effetto pietra, abbiamo anche la già citata sicurezza durante l’utilizzo: la superficie poco levigata e appena granulosa, ci impedisce di scivolare e cadere in presenza di acqua, mentre i materiali costruttivi sono del tutto atossici e certificati dalla Comunità Europea.

Non solo, queste varianti di piatti doccia sono disponibili nel catalogo online di Desivero in colori e sfumature differenti, assieme a finiture opache o lucide che si adattano a tanti stili diversi, da personalizzare secondo il nostro gusto. In più, nei paragrafi successivi vedremo che pulire un piatto doccia effetto pietra è molto semplice, poiché sono articoli interamente lavabili e igienizzabili, che resistono alla corrosione per via della presenza di uno speciale film protettivo a base di resina poliestere.

H2: Prodotti per pulire un piatto doccia effetto pietra

H2: Cosa usare per pulire un piatto doccia effetto pietra

