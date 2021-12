Destiny 2: tutte le armi di Halo nel pacchetto per i 30 anni di Bungie

Nella giornata di ieri, Bungie ha annunciato di voler festeggiare i suoi 30 anni con un DLC dedicato per Destiny 2.

Esplorando i contenuti del pacchetto, si scopre adesso che sono state inserite diverse armi ispirate alla saga di Halo, il franchise di maggior successo nella storia dello studio. Non si tratta infatti di repliche perfette e, per ragioni di copyright, non possono ovviamente avere lo stesso nome. La somiglianza è tuttavia palese ed è sicuramente un buon modo per festeggiare la ricorrenza.

Una delle prime armi che noterete in Destiny 2 è senza dubbio la nota Lama Energetica in forza ai Covenant. Per evitare problemi di diritti di utilizzo, è stata effettuata una modifica estetica, con le lame installate su due manici diversi: questo crea uno stile che si ricollega senza dubbio ad Halo, ma che rispetta anche i canoni di design dello stesso Destiny.

La seconda arma trae ispirazione dal fucile da battaglia introdotto per la prima volta in Halo 2 e che in quell'episodio aveva sostituito l'iconico fucile d'assalto. In Destiny 2 è noto come BxR-55 Battler e si tratta di un fucile a impulsi energetici che infligge danni solari: il design è volutamente molto simile all'arma vista nella seconda avventura di Master Chief.

Un'altra bocca di fuoco presa in “prestito” da Halo è la carabina Covenant, che qui ritroviamo come un fucile leggendario che spara un raggio di energia solare simile a un laser, capace di infliggere un grosso danno ai nemici.

E poi si chiude con la Forerunner Exotic, che richiama la pistola Magnum di Halo Combat Evolved. Si tratta di una piccola arma sovradimensionata in grado di sparare potenti proiettili e si ottiene completando la serie di missioni Magnum Opus.

Insomma, Bungie non può certo inserire ufficialmente le armi della sua storica saga in Destiny 2, ma per non mancare il tributo ha realizzato delle versioni ispirate che sicuramente faranno piacere ai giocatori nostalgici di Halo.

Destiny 2 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S. Per maggiori informazioni sul DLC per i 30 anni di Bungie, è possibile visitare il sito ufficiale.