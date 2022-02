Discord arriva su PlayStation: ecco come collegare l'account

Dopo il rollout negli Stati Uniti, anche i giocatori europei potranno collegare il proprio account Discord alle console PlayStation 4 e PlayStation 5. Otto mesi dopo l'annuncio della partnership fra Sony e la nota piattaforma di messaggistica, Discord ha confermato nella giornata di ieri che nei prossimi giorni il supporto verrà correttamente implementato per tutti.

Come collegare l'account Discord a PS4 e PS5

Gli utenti dovrebbero ricevere una notifica con tutte le istruzioni. Nel caso non accadesse, è possibile collegare l'account manualmente al proprio account PlayStation Network. Ecco i passaggi:

Aprire Discord da applicazione mobile oppure desktop Selezionare Impostazioni Utente Accedere alla voce Collegamenti Qui troveremo l'icona di PlayStation: cliccandola basterà accedere con le proprie credenziali, dare l'autorizzazione e il gioco è fatto.

Gli utenti potranno così condividere così l'attività di gioco proprio come accade per tutte le altre piattaforme legate a Discord e chiunque nella lista amici potrà vederla. Inoltre, è possibile scegliere se visualizzare (o meno) il proprio ID online PlayStation Network sul proprio profilo Discord. Un'utile occasione per farsi nuovi amici.

“Che tu sia un giocatore single-player oppure che ti piaccia condividere momenti multiplayer, i tuoi amici di tutto il mondo potranno ora vedere tutti i giochi PlayStation in cui ti stai cimentando – ha scritto Discord in un comunicato ufficiale – e magari anche iniziare una partita insieme”. La funzionalità sarà resa disponibile su tutte le piattaforme in cui si trova Discord: Windows, macOS, Linux, iOS, Android e web app.