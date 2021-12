Dragon Ball FighterZ, arriva a sorpresa un nuovo DLC: ecco Android 21 (Lab Coat)

Inaspettatamente, Dragon Ball FighterZ riceverà un nuovo DLC scaricabile: si tratta di Android 21 versione Lab Coat, ovvero con indosso un camice da laboratorio. L'annuncio è arrivato nel weekend da parte di Arc System Works e Bandai Namco Entertainment attraverso i canali social. Per il momento il video di presentazione mostra in una manciata di secondi il solo doppiaggio, con il filmato di presentazione che il nuovo personaggio utilizza all'inizio di ogni scontro. Purtroppo nessuna informazione è stata trapelata circa il moveset della nuova lottatrice in veste “Lab Coat” oppure la data d'uscita, limitata ad un generico “prossimamente”.

"If you stand in my way, I'll make you suffer!

Witness the results of my research!" Android 21 (Lab Coat) Joins The Fight! Coming Soon.#DBFZ pic.twitter.com/3PYEiq7PgS — Bandai Namco Esports (@BNEesports) December 19, 2021

Android 21, frutto della collaborazione fra Arc System Works e Akira Toriyama, il “papà” di Dragon Ball, è – in realtà – già disponibile nel roster di lottatori, ma in versione malvagia trasformata. Si tratta del primo contenuto aggiuntivo annunciato dopo Gogeta Super Saiyan 4, debuttato lo scorso marzo in chiusura del FighterZ Pass 3. Perciò sorge spontanea la domanda dei fan: la nuova combattente potrebbe inaugurare un quarto pass oppure si tratta di un rilascio totalmente indipendente? Per saperne di più, bisognerà attendere maggiori informazioni.

Dragon Ball FighterZ, picchiaduro 2D firmato Arc System Works e Bandai Namco, è stato pubblicato nel 2018 per le principali piattaforme, piazzandosi fra i titoli più venduti dell'anno con oltre 3,5 milioni di copie distribuite. Al momento sono ben 43 i lottatori presenti nel gioco, 21 dei quali fin dall'inizio, ai quali si aggiungono tre personaggi segreti. Il titolo ha poi accolto ben tre Season Pass che hanno aggiunto altri 19 nuovi guerrieri, generando così un ottimo mix fra eroi e villain fra cui scegliere. Con l'arrivo di Android 21 in veste da laboratorio, il totale complessivo salirà quindi a quota 44.