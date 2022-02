Dragon Ball Games Battle Hour 2022: tutto quel che c'è da sapere sull'evento online

Bandai Namco Group, con il supporto di Shueisha Inc. e Toei Animation Co.,Ltd., annuncia l’evento online “Dragon Ball Games Battle Hour 2022“, che sarà trasmesso dal vivo in tutto il mondo (alcune regioni e paesi potrebbero essere esclusi) da venerdì 18 febbraio 2022 (PST) a sabato 19 febbraio 2022 (PST) presentando tutte le ultime novità su Dragon Ball, tra cui manga, opere animate, film, giochi, figure, giocattoli e molto altro. Un evento assolutamente imperdibile per ogni fan di Dragon Ball nel mondo: ecco tutti i dettagli dell’evento.

Dragon Ball Games Battle Hour e l’imminente Dragon Ball Games Battle Hour 2022

Il Dragon Ball Games Battle Hour è un evento online che ha debuttato nel marzo del 2021 con un’esperienza assolutamente unica e dedicata a tutti i fan di Dragon Ball nel mondo. Gli appassionati di Dragon Ball di ben ventitré paesi e regioni si sono riuniti online per partecipare all’evento, trasformandolo in un grandissimo successo che ha Superato ogni aspettativa.

Questo secondo evento includerà ancora più contenuti rispetto alla prima edizione. Inoltre, tornerà anche l’apprezzata “Arena online”, dove gli utenti potranno creare i propri avatar, fare il tifo e interagire con gli altri giocatori. L’Arena online offrirà un nuovo modo per partecipare all’evento reso possibile dalle ultime tecnologie.

Disponibile qui il calendario completo dell’evento Dragon Ball Games Battle Hour 2022.

● Date e orari:

Fuso orario del Giappone (JST) – 19 febbraio 2022 (SAB) 09:00 – 14:00/ 20 febbraio 2022 (DOM) 02:00 – 10:00

Fuso orario del Pacifico (PST) – 18 febbraio 2022 (VEN) 16:00 – 21:00/19 febbraio 2022 (SAB) 09:00 – 17:00

Fuso orario della costa orientale (EST) – 18 febbraio 2022 (VEN) 19:00 – 00:00/19 febbraio 2022 (SAB) 12:00 – 20:00

Fuso orario dell’Europa centrale (CET) – 19 febbraio 2022 (SAB) 01:00 – 06:00/19 febbraio 2022 (SAB) 18:00 – 02:00

Le avvincenti battaglie tra i migliori giocatori al mondo e i produttori del gioco

L’evento includerà alcune emozionanti battaglie che sfrutteranno le caratteristiche peculiari di ogni gioco, da Dragon Ball FighterZ per console, al gioco di carte collezionabili Dragon Ball Super Card Game, alla app per smartphone Dragon Ball Legends fino al gioco digitale di carte per ragazzi, Super Dragon Ball Heroes.

In risposta ai sorprendenti riscontri ottenuti dai fan, ci sarà anche un torneo a squadre (qui il trailer) per Dragon Ball Fighter Z, dove i migliori giocatori di Giappone, America del Nord ed Europa si sfideranno in una battaglia multiregionale per il “Team & Draft Tournament”.

L’evento includerà anche una battaglia speciale e trasmessa dal vivo di “Dragon Ball Legends” tra il produttore del gioco e i fan nell’area dell’Arena online. Un evento assolutamente imperdibile che vedrà contrapposti in alcune accese battaglie i giocatori di tutto il mondo e il produttore del gioco!

Una marea di nuovi contenuti dedicati a Dragon Ball

I produttori presenteranno e illustreranno le caratteristiche e le funzionalità principali del nuovo gioco per console, Dragon Ball: The Breakers, che sarà disponibile nel corso di quest’anno. Ci sarà anche una proiezione speciale, la “DOKKAN DATA ’22”, dove si ripercorreranno gli ultimi sette anni dall’uscita di Dragon Ball Z Dokkan Battle.

I produttori della serie di giochi dedicati a Dragon Ball si riuniranno anche per provare a completare Dragon Ball Z: Budokai 2! A guidare la squadra ci sarà il produttore del gioco, Daisuke Uchiyama (attualmente presidente e CEO di Bandai Namco Studio Inc.) insieme ai produttori dell’evento precedente e un gruppo di giovani produttori! Riusciranno a portare a termine la loro missione di quest’anno?

Tutti i fan di Dragon Ball potranno divertirsi insieme con quiz e una sfilata di moda!

La rinnovata e acclamata “Arena online” è dove i giocatori potranno creare il proprio avatar per interagire con altri utenti e partecipare alle iniziative disponibili ai fan di tutto il mondo.

Usando il proprio avatar, sarà possibile partecipare a tornei quiz a risposta multipla, guardare i fashion leader di “Dragon Ball Xenoverse 2 Super Fashion Show” sfilare in passerella e fare il tifo per la propria squadra preferita mentre partecipa al torneo Dragon Ball FighterZ e al “Team & Draft Tournament”.

La sigla d’apertura della serie animata Dragon Ball insieme ai fan di tutto il mondo: una speciale performance live

L’evento includerà una speciale performance di tre artisti, disponibile solo in questa giornata.

L’evento precedente ha presentato l’half-time show di Hironobu Kageyama, lo “Hironobu Kageyama Special Live”, in cui i fan di tutto il mondo si sono riuniti per cantare insieme nella sezione commenti dell’evento.

Lo “Special Live” di questo evento includerà una collaborazione da sogno dedicata alla sigla d’apertura della serie animata Dragon Ball! Questa volta, oltre a Hironobu Kageyama, ci saranno anche U-ya Asaoka e Hiroki Takahashi.

Tanti eventi con vari specialisti che hanno deciso di affrontare la sfida!

Proprietario e chef, nonché il primo giapponese ad aver conquistato la medaglia d’oro al 5th World Chinese Cuisine World Championship del 2004 (Guang Zhou, Cina) nella divisione Individual Hot Dishes, Kinya Komoda si esibirà in “Kakarot COOKING” per ricreare i menu che compaiono in Dragon Ball Z: Kakarot!

Pioniere della baloon art e primo asiatico a vincere l’acclamata Twist & Shout Balloon Convention tenutasi negli Stati Uniti, SHINO realizzerà i personaggi di Dragon Ball con alcuni palloncini, mentre i vincitori del Japan Juggling Festival, il talentuoso duo di giocolieri Synchronicity, utilizzeranno 3.000 Cubi di Rubik per creare l’immagine principale dell’evento. Inoltre, Ryu, l’artista e realizzatrice del bento (pranzo al sacco) del personaggio, si metterà alla prova per realizzare un bento a tema Dragon Ball!

In vendita il merchandise ufficiale dell’evento: disponibili tutti i prodotti in edizione limitata del “Dragon Ball Games Battle Hour 2022”, oggetti da collezione a tema e molto altro.

Per commemorare l’evento, il merchandise ufficiale e alcuni prodotti in edizione limitata saranno disponibili tramite il sito web di e-commerce ufficiale di Bandai Namco Entertainment. Acquista i tuoi prodotti preferiti e sfoggiali con i fan di Dragon Ball di tutto il mondo!

Tutte le ultime novità sull’imminente film Dragon Ball Super: Super Hero

Per quanto riguarda Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo film che vede il totale coinvolgimento di Akira Toriyama, l’evento include un programma speciale, detto Super STAGE! Il programma illustrerà tutte le ultime informazioni sul film, oltre a interessanti dietro le quinte e una serie di interviste e messaggi con i doppiatori. Per cui occhi puntati sul palco per non perdersi tutte le ultime novità sul film.

Sarà possibile assistere all’evento online attraverso alcune piattaforme. Per maggiori dettagli sulla visualizzazione, consultare il sito web ufficiale:

Giapponese / Inglese

Account Twitter ufficiale:

Giapponese / Inglese

A proposito dei giochi del franchise:

Dragon Ball Z: Kakarot, il gioco di carte gratuito è stato rimandato su Nintendo Switch

Dragon Ball FighterZ, arriva a sorpresa un nuovo DLC: ecco Android 21 (Lab Coat)

Dragon Ball The Breakers, ecco un video gameplay su PC