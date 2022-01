Dying Light 2: gli sviluppatori promettono 500 ore di gioco per completarlo

Con la data di uscita di Dying Light 2 sempre più vicina e dopo averlo visto in azione sul palco dei Game Awards 2021, il team di sviluppo di Techland continua a stuzzicare i palati dei fan del primo capitolo e di tutti i giocatori interessati con nuovi dettagli su questo attesissimo – e ambizioso – sequel.

Sequel che si propone ancora una volta come un'avventura horror a mondo aperto, e che, per stessa ammissione dei suoi creatori, sarà ancora più grande, grosso e cattivo del suo predecessore. La conferma arriva da un'infografica ufficiale pubblicata recentemente – potete recuperarla anche voi nel tweet poco più in basso -, che si concentra sul numero di ore necessarie per completare ogni singola attività del videogame.

Stando alla software house polacca, i giocatori di Dying Light 2 che vorranno cimentarsi nell'impresa di portare al 100% il contatore delle attività, dei segreti e delle sfide completate dovrà allora investire non meno di 500 ore del proprio tempo. La stima è stata confermata dai vari tester che stanno mettendo alla prova ogni singolo aspetto della produzione, per individuare inevitabili bug e glitch che potrebbero inficiare il gameplay e l'esperienza di gioco più in generale.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

L'infografica, per darci un'idea ancora più concreta della longevità del secondo capitolo di Dying Light, la mette a confronto con il tempo richiesto per raggiungere a piedi Madrid partendo dalla sede di Techland a Varsavia, pari a circa 534 ore.

Vi ricordiamo ancora una volta che Dying Light 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 4 febbraio: le piattaforme di riferimento sono PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, e in cloud su Nintendo Switch.