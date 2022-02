Dying Light 2, patch in uscita su PC, PlayStation e Xbox: tutti i cambiamenti

Al debutto lo scorso 4 febbraio, Dying Light 2 Stay Human è già riuscito a farsi notare per gameplay e tecnica, imponendosi non solo come un ottimo sequel, ma anche come un suggestivo horror game a mondo aperto.

Successo meritato, dunque, e che ha spinto gli sviluppatori di Techland ad accelerare i tempi per l'uscita dei tanti contenuti legati alla massiccio supporto post-lancio già promesso. Si parte con una patch piuttosto generosa, che andrà a migliorare l'esperienza di gioco tanto su PC quanto sulle console Sony e Microsoft – quindi PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

L'aggiornamento è stato protagonista di alcuni tweet sui canali social della compagnia polacca, che ha quindi voluto diramare ogni dettaglio sull'update. Più sotto potete trovare alcuni dei punti salienti, suddivisi per le diverse piattaforme su cui Dying Light 2 è attualmente disponibile – arriverà anche su Nintendo Switch tra circa sei mesi.

Patch di Dying Light 2 su PC (Steam ed Epic Games Store)

PC gamers (Steam and EGS) – we'll keep on providing you with the regular fixes. Here is the list of things in our pipeline: pic.twitter.com/hFOfL1BOxI — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

Techland ha già risolto molteplici bug responsabili di episodi di crash del gioco e di blocchi su schermate nere. Corretto anche l'errore causa della replicazione dei corpi dei nemici abbattuti in co-op. Migliorata inoltre la performance del DLSS. Nel frattempo, è ancora al lavoro su un fix per andare in aiuto dei giocatori bloccati in loop di morti o in binari narrativi interrotti. Il team sta inoltre lavorando sull'attivazione di salvataggi di backup.

Patch di Dying Light 2 su PS4 e PS5

PS gamers – we will be submitting a new Hotfix by the middle of next week at the latest. pic.twitter.com/Iq2pLxqf4h — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

La pubblicazione del nuovo hotfix di Dying Light 2 su PS5 e PS4 è prevista per la metà della prossima settimana. Tra i problemi già risolti, troviamo connessioni instabili, episodi di crash, e schermate nere persistenti. Sono stati effettuati interventi anche per quanto riguarda la co-op, con avversari immortali, stealth impreciso e replicazioni di corpi di nemici sconfitti. Techland è invece ancora impegnata a trovare un modo per per correggere una serie di blocchi narrativi e impedimenti alla prosecuzione dell'avventura.

Patch di Dying Light 2 su Xbox One e Xbox Series X/S

XBOX gamers – we will be submitting a new Hotfix by the middle of next week at the latest. pic.twitter.com/Nv3pyifKrx — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

Anche su console Xbox, la patch sarà pubblicata entro la metà della prossima settimana. Con l'hotfix, saranno risolte le medesime problematiche di PS4 e PS5, con l'aggiunta di alcuni interventi specifici. Tra questi, l'implementazione di una modalità 60 fps VRR su Xbox Series X. Anche in questo caso, si sta lavorando su loop narrativi e di gameplay, oltre all'aggiunta di salvataggi di backup.