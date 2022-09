E3 2023 annunciato: ecco le date ufficiali per il ritorno della fiera videoludica

Sarà l’E3 2023 a tenere alto il nome dell’Electronic Entertainment Expo. Dopo aver saltato l’appuntamento quest’anno, la fiera di videogame per eccellenza si prepara infatti al suo grande ritorno.

A darne notizia sono i vertici dell’Entertainment Software Association, che è andata ad annunciare le date ufficiali per la prossima edizione dell’evento.

L’E3 2023 si terrà quindi dall’11 al 16 giugno 2023. In base a quanto riferito, e riportato sulle pagine del sito Gematsu, la kermesse sarà suddivisa in due parti, con giorni dedicati agli addetti ai lavori dell’industria videoludica e altri solo per il pubblico di visitatori.

Prima dell’apertura della fase fisica dell’E3, i primi giorni saranno focalizzati sugli eventi e partner digitali, a partire dall’11 giugno, mentre dal 13 giugno inizieranno le fasi della fiera fisica e in presenza.

Dal 13 al 15 giugno saranno i Business Days dell’E3 2023, mentre dal 15 al 16 giugno, in una hall separata, si terranno gli eventi dedicati al pubblico, con i visitatori che potranno vedere i vari stand con i prodotti esposti nella cornice dei cosiddetti E3 Gamer Days.

L’E3 2023 si terrà al Los Angeles Convention Center e verrà organizzata da ReedPop, gruppo specializzato nella gestione di eventi che si è occupato in precedenza anche di PAX, EGX, New York Cimic-Con, e celebrazioni su Star Wars.

Nei prossimi mesi l’ESA condividerà tutti i dettagli sugli attori dell’industria videoludica che parteciperanno all’evento, con l’elenco degli showcase e le indicazioni per i viaggiatori che vorranno presenziare alla kermesse losangelina.