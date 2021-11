Early Black Friday con Amazon: sconti da capogiro su molti videogiochi!

Vi avevamo già parlato dei migliori sconti di Amazon sui videogiochi, in occasione dell'Early Black Friday. Ebbene, nuovi titoli si aggiungono alla già folta lista che vi avevamo fornito.

Tra i nuovi titoli in offerta in questa settimana di Early Black Friday, si sono aggiunti Yakuza Like a Dragon (Day ICHI Edition), per PlayStation 4 ora scontato del 29%. Potrete portarvi a casa questo gioiello di Ryu Ga Gotoku Studio a soli €24,98. Questo RPG dotato di un gameplay basato su combattimenti a turni, presenta una storia profonda e mai scontata.

Non è tutto per l'Early Black Friday! Troverete scontato, inoltre, il recentissimo Resident Evil Village per PlayStation 4 e PlayStation 5, anch'esso scontato del 29%. L'ottava iterazione della celeberrima saga survival-horror di Capcom è uscita lo scorso maggio e ha raccolto un sacco di consenso. Adesso è acquistabile su Amazon al prezzo di €49,98, invece che a €69,99 !

Titolo ancor più recente è NEO: The World Ends with You per Nintendo Switch, acquistabile a €44,98, con lo sconto del -25%. Il titolo permetterà al giocatore di tuffarsi in una coloratissima e vivida Shibuya, in cui si terrà un gioco mortale: il “Gioco dei Demoni”.

Mortal Kombat 11 Ultimate, ancora, è un picchiaduro che ha fatto scuola per il genere. Il suo ultimo episodio è scontato rispettivamente del 53% e del 48% per le versioni Nintendo Switch e PlayStation 5. La versione per la console ibrida della Grande N è in sconto a €28,39 (contro i €59,99 originari), mentre su PlayStation 5 è acquistabile a €30,99.