Early Black Friday, il “best gaming mouse” SteelSeries Rival 600 in offerta (-28%)

Ancora offerte early Black Friday: il mouse da gaming SteelSeries Rival 600 è in offerta a soli 64,99 euro invece di 89,99, ben 25 euro di sconto. Si tratta di un mouse dal prezzo abbordabile e di ottima qualità, che nulla ha da invidiare alle marche più blasonate. Infatti, lo SteelSeries Rival 600 è ricco di utili funzionalità che faranno felice ogni gamer, dal principiante al più esperto.

SteelSeries Rival 600 è il “best gaming mouse”

Questo bellissimo mouse è dotato di due sensori che assicurano una precisione eccezionale. Mai più movimenti inutili: il nuovissimo sistema a sensore doppio associa il rilevamento 1 a 1 a un innovativa sistema di rilevamento della distanza di sollevamento. Avrai il controllo su ogni singolo movimento. Il potente processore ARM a 32-bit offre incredibili prestazioni a bassa latenza e consente di salvare le impostazioni CPI e del sensore di sollevamento, con effetti di illuminazione personalizzati, keybind e macro complete on-board. Tutto ciò ti consentirà di portare il tuo mouse sempre con te e utilizzarlo, ad esempio, ad eventi oppure tornei. Il sensore ottico TrueMove3 da 12.000 CPI e 350 IPS con rilevamento 1 a 1 lo rende infatti un mouse perfetto per gli eSport.

La personalizzazione è un altro dei punti di forza e si esprime anche attraverso la possibilità di aggiungere o rimuovere i pesetti, per ottenere un bilanciamento perfetto e su misura per il proprio stile di gioco. I switch meccanici da 60 milioni di clic dal rivoluzionario design con trigger separato offre le migliori performance possibili, perfezionate dalle robuste impugnature laterali in silicone che garantiscono una maggiore presa e durata.

Lo SteelSeries Rival 600 è compatibile con sistemi operativi Windows, Mac, Linux e Xbox. Approfitta dell'offerta Black Friday anticipato e acquistalo risparmiando ben 20 euro rispetto al prezzo originale di listino: a soli 64,99 euro questo incredibile mouse da gaming dall'eccellente qualità potrà essere tuo.