Early Black Friday: MSI GF63 Thin al 18% di sconto (-190€)

Il PC da Gaming MSI GF63 Thin si trova in offerta su Amazon a 858,50€, con uno sconto del 18% e un risparmio di quasi 200 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un portatile da 15 pollici dalle ottime prestazione, con un hardware di fascia media. Al processore Intel Core i5-10500H si affiancano 8GB di RAM e ben 512GB di spazio interno su disco SSD PCIe. I lavori grafici sono affidati ad una scheda video Nvidia GTX 1650 Max-Q, una GPU da gaming in grado di assistere il processore nella gestione di videogiochi ed elaborazioni grafiche di un certo tipo.

Il display da 15,6 pollici è in risoluzione FullHD 1080p ed offre tempi di risposta ridotti, una caratteristica ideale per giocare anche ai titoli più esigenti e competitivi. La tastiera è in formato TKL, non mancano i tasti funzione ma non è presente il tastierino numerico. Tutti i tasti sono retroilluminati per una miglior visibilità anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

Oggi il PC da Gaming MSI GF63 Thin è disponibile in offerta su Amazon a 858,50€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.