eFootball 2022: in arrivo un nuovo aggiornamento, ecco i dettagli

Il tanto chiacchierato eFootball 2022 sta per ricevere un importante aggiornamento, che promette di sistemare alcuni bug all'interno del gioco. Konami ha annunciato l'update 0.9.1 tramite i propri canali social, fissando la data di uscita al prossimo 5 novembre 2021.

Non aspettatevi grosse miglioramenti, l'aggiornamento in questione si limiterà – secondo le parole diffuse dallo sviluppatore – a sistemare alcuni bug noti, per migliorare un po' l'esperienza di gioco. Non sono previsti cambiamenti alle meccaniche di gioco, né tantomeno l'introduzione di nuove modalità e impostazioni, si tratta di un update importante ma di certo non rivoluzionario.

