Elden Ring, catena di negozi deve distruggere i cartelloni pubblicitari

Una fatto che ha del grottesco quello accaduto nei negozi della catena di negozi EBGames in Nuova Zelanda. I cartelloni pubblicitari di Elden Ring, esposti nei vari punti vendita per promuovere il prossimo Souls like, andranno distrutti.

Una scelta decisamente singolare visto che il gioco arriverà sugli scaffali dei negozi solo il 25 febbraio prossimo. Il problema è che il nome di Hidetaka Miyazaki – che ha contributo alla realizzazione del gioco a fianco di un certo George R.R. Martin – è stato scritto nel modo sbagliato. A riportare l'accaduto il popolare modder Lance McDonald su Twitter.

Come si evince anche dal tweet, che abbiamo riportato qui sotto, l'ultima lettera del nome e l'ultima lettera del cognome del game designer giapponese sono state invertite e così è uscito un improbabile “Hidetaki Miyazaka”. Ma ormai la frittata era stata fatta e gli stand sono andati in stampa e arrivati nei negozi EBGames, senza che evidentemente nessuno si accorgesse dell'errore macroscopico. Ora non resta che cestinarli.

EBGames stores in New Zealand today were told to return / destroy their Elden Ring marketing standees because Hidetaka Miyazaki's name was incorrectly spelled "Miyazaka" at the top. pic.twitter.com/r0mmjRVPCu — Lance McDonald (@manfightdragon) January 17, 2022

Ricordiamo che Elden Ring raggiungerà gli scaffali dei negozi il 25 febbraio su PC e console. L'atteso RPG firmato FromSoftware sarà disponibile sia per le “vecchie” PlayStation 4 e Xbox One e anche ovviamente per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il mese scorso è stato inoltre annunciato che il gioco non avrà il doppiaggio in lingua italiana. La conferma è arrivata direttamente da Bandai Namco, dopo che un recente trailer è stato pubblicato con doppiaggio anche nell'idioma italico creando non poca confusione fra addetti ai lavori e fan.