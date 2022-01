Elden Ring: esploriamo la nuova area Liurnia of the Lakes in video

La lunga attesa per Elden Ring è quasi giunta al termine. Il nuovo soulslike open world di FromSoftware vedrà infatti la luce il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, pronto a trascinare tutti i giocatori nell'esplorazione dell'Interregno.

Un titolo, quello realizzato da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, assolutamente ambizioso, e che per la prima volta nel genere abbraccia un setting a mondo aperto. Proprio per questo, il team di sviluppo promette tante aree da setacciare alla ricerca di risorse, tesori e nemici via via più forti.

Tra queste, anche la zona denominata Liurnia of the Lakes, mai vista prima e ora protagonista del video di gameplay condiviso dalla redazione di Game Informer, e visibile in testata di articolo. In particolare, si tratta di un'area lacustre e paludosa dai toni decisamente tetri, naturalmente irta di pericoli e bagnata da una pioggia battente.

Nella clip di quasi cinque minuti dedicata a Elden Ring possiamo vedere il protagonista scontrarsi con alcuni nemici deformi e pallidi muniti di grossi bastoni e scudi, per poi rifugiarsi in una misteriosa miniera.

Potremo lanciarci all'avventura in quel di Liurna of the Lakes e in altre suggestive location fra poco meno di un mese, quando Elden Ring approderà sugli scaffali fisici e digitali. Per il momento, non possiamo fare altro che attendere con giustificata eccitazione il degno erede dell'indimenticabile trilogia ruolistica di Dark Souls.