Elden Ring finito senza nessun danno: il video dell'impresa su Twitch

Il fenomeno Elden Ring non accenna ad arrestarsi. Il soulslike a mondo aperto di Hidetaka Miyazaki e della sua FromSoftware continua ad ammaliare milioni di videogiocatori là fuori, immersi tra le bellezze – e le malvagità – dell’Interregno.

Tra loro, impazzano anche le imprese degli speedrunner, che si sfidano per completare il gioco nel minor tempo possibile, facendo segnare record impressionanti. Ora, qualcuno ha voluto fare di più, raggiungendo i titoli di coda senza subire alcun danno.

Si tratta dello streamer conosciuto dalla community di Twitch con il nickname Seki, che ha affrontato la sfida in diretta sul proprio canale in compagnia di molti altri appassionati. Il video è disponibile in testata di articolo, e rappresenta di fatto la prima run al mondo completamente no damage di Elden Ring.

Per conquistare il record, Seki ha impiegato solo tre ore di tempo, e le regole autoimposte dal content creator includono ogni tipo di danno che può essere inflitto nel corso dell’actionRPG di FromSoftware. Oltre agli attacchi da parte dei nemici, sono dunque da tenere in considerazione anche eventuali trappole, danni da caduta o da status negativi, come può essere l’avvelenamento – solo per citarne uno.

Cosa ne pensate dell’impresa di Seki? Anche voi sareste in grado di finire Elden Ring con un Senzaluce del tutto “immacolato”?