Elden Ring: guida per principianti al nuovo capolavoro From Software

I “Senzaluce” di tutto il mondo possono finalmente prendere parte all’Action RPG Elden Ring, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Europe per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC via STEAM. Si tratta, come da tradizione From, di un titolo maestoso e ricchissimo, che tuttavia richiede applicazione da parte dei giocatori, che non avranno vita facile se non si impegneranno a dovere nel comprendere ed applicare al meglio le meccaniche del gameplay.

Da dove iniziare? Vi abbiamo precedentemente dato tutte le info sul gioco in sé, ma ora è tempo di mettersi d’impegno. Servono buoni consigli: e lo streamer Vaatividya, in un video ufficiale di Bandai Namco di quasi venti minuti, ne fornisce numerosi e di utili, che andremo a integrare con quelli condivisi sul PlayStation Blog.

Con Elden Ring, FromSoftware porta in vita storie e un universo realizzati con la loro tipica cura, come immaginati da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente serie di videogiochi Dark Souls, e da George R.R. Martin – autore della serie fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco (Game of Thrones).

I giocatori costruiranno il proprio percorso nel vasto mondo dell’Interregno, a piedi o in groppa a Torrent, il fidato destriero spettrale. L’esplorazione è senza fine in questo mondo pieno di meraviglie, in cui i però pericoli si nascondono dietro ogni angolo.

Esplorare (e combattere) a cavallo

In Elden Ring, uno dei metodi di viaggio principali è sulla vostra cavalcatura, Torrent. Questo spirito destriero vi permette di superare distanze pazzesche grazie alla sua abilità di doppio salto, la formidabile velocità e l’abilità di aggiungere un’opzione di combattimento extra in battaglia. Torrent è uno strumento potente in combattimento, soprattutto considerando che riceverete lo stesso numero di punti esperienza che siate in sella o meno.

Quando state combattendo in aree aperte contro nemici più grandi e più lenti, cavalcate Torrent usando lo Spectral Steed Whistle. La sua velocità aggiuntiva e la capacità di stare costantemente in movimento durante la battaglia lo rendono lo strumento perfetto per mettere a segno attacchi veloci e ritirarvi, soprattutto nel caso di giganti, nemici con lo scudo o in sella.

Tuttavia, Torrent è anche un grande alleato contro orde normali in parte grazie alle sua capacità di attacco verticale rapido. Premendo L3, potrete saltare dal destriero ed eseguire un fendente in salto molto vantaggioso. Non vi conviene subire troppi attacchi mentre cavalcate lo spettro però, dato che troppi danni vi porteranno a una postura sbagliata e rischiate di subire un bel po’ di danni mentre vi riprendete dalla caduta, senza nemmeno menzionare il fatto che dovrete usare un’ampolla o riposare in un Site of Grace per richiamarlo.

Come nei precedenti giochi Souls, sarete voi stessi a farvi da guida mentre viaggiate per le strade del Senzaluce. Tuttavia, ci sono degli indizi che mostrano quando vi state avvicinando a un luogo interessante o necessario per continuare. I boss, nemici potenti, grandi orde di nemici, e ovviamente gli Stake of Marika, sono tutti evidenziati in modo da guidarvi nella giusta direzione.

I Sites of Grace sono i “falò” di Elden Ring e possono aiutarvi a trovare la strada. Questi luoghi di riposo emanano una flebile pista dorata che potete seguire verso il prossimo grande obiettivo o luogo per avanzare nella trama. Fate in modo da accamparvi al Site of Grace a nord-ovest dell’area iniziale per incontrare Melina, la fanciulla che vi aiuterà a iniziare a salire di livello collezionando Rune (risorsa di punti esperienza simile a Souls).

Quando vi avventurate in una nuova area, la vostra mappa sarà vuota fino a che non visiterete una placca collocata al suo interno. Trovate questa piccola icona sulla mappa, lasciateci un indicatore e raccogliete la placca per aggiungere dettagli e colore alla vostra mappa. Caverne nascoste, fortezze e altri punti d’interesse saranno più facili da trovare ed esplorare.

Usate la testa quando combattete

Caricare a testa bassa, nei titoli From Software, solitamente vuol dire andare incontro a morte certa. Valutate bene gli approcci e, quando potete, ricorrete a un approccio furtivo. A volte dovrete addentrarvi in una caverna, avvicinarvi di soppiatto ai lavoratori che stanno raccogliendo risorse e attaccarli alle spalle uno a uno. Altre volte dovrete sgattaiolare dietro a un imponente gigante che sta facendo la guardia a un castello per trafugare le ricompense al suo interno senza dover combattere. Ci sono molti modi per realizzare i vostri obiettivi e siete voi ad avere il comando.

Non andate in cerca di guai se non siete ancora abbastanza forti… anche se a volte sono i guai che troveranno voi, come nel caso del Dragone Volante Agheel che discende dal cielo e quando ve ne accorgete potrebbe essere troppo tardi. Guardatevi attorno, raccogliete spesso le vostre rune e viaggiate in sella per una fuga rapida in caso di imboscata.

Gli Spirit Ashes sono un oggetto esclusivo di Elden Ring che potete ottenere sconfiggendo nemici. In seguito, nel gioco potrete trovare le ceneri di alcuni spiriti nemici caduti, comprare dette ceneri dai mercanti o trovarli in luoghi specifici e usarle per assistervi in battaglia. Per usare queste ceneri basta equipaggiarle come uno strumento e attivarle, ma vi costerà un diverso ammontare di Focus Point in base alla forza delle invocazioni, con le più forti che avranno un costo maggiore. A differenza della funzionalità di invocazione cooperativa online, lo spirito è controllato da una IA.

Innanzitutto, per iniziare ad utilizzare queste ceneri dovete trovare le ceneri dello spirito da invocare, che possono essere ottenute in vari modi. Potete ottenerne alcune come oggetto iniziale del personaggio o incontrare una strega speciale che ve le regalerà. Una volta equipaggiate le ceneri, userete i Focus Point (FP) per invocare gli spiriti. Gli spiriti consumeranno FP una volta rilasciati, quindi più ne avete più volte potrete invocarli. Potete potenziare i vostri numeri di FP accrescendo il vostro valore Mente, che quindi vi permetterà di usare di più i vostri spiriti.

Se non riuscite a superare furtivamente una base nemica, provate a invocare uno spirito IA che attragga l’attenzione e distragga il nemico. In maniera simile, potete usare gli spiriti contro boss forti per distrarli mentre voi infliggete danni. C’è tantissima libertà in Elden Ring, in gran parte grazie alle ceneri degli spiriti.

Le classi personaggio

La scelta della classe è fondamentale in Elden Ring. Dovrete fare molta attenzione a quale classe scegliete per ottimizzare i risultati. La cosa migliore è che qui non ci sono risposte sbagliate. Ogni classe ha uno scopo differente e tutti i tipi di giocatori possono trovare la classe giusta per loro tra quelle disponibili.

Ad esempio, se volte concentrarvi sulla magia è meglio iniziare nelle vesti di un Astrologo o un Profeta. Se volete concentrarvi sulla forza fisica, un Eroe o un Vagabondo potrebbero fare al caso vostro. Se volete qualcosa di più versatile in entrambi i campi come un ibrido di forza e magia sono consigliati il Prigioniero o il Confessore. Per coloro che vogliono brandire armi avanzate ci sono le classi ad alto valore di Destrezza come il Guerriero e il Samurai. Si tratta solo di sperimentare ed esaminare quello che volete ottenere dal vostro Senzaluce.

Crafting, che passione

In Elden Ring passerete molto tempo a cercare oggetti e a craftare grazie al nuovo sistema di crafting. Prima di iniziare però, avrete bisogno di ottenere un kit di crafting dal Mercante Kale per 50 rune. Potete trovare il mercante dopo aver lasciato la caverna iniziale e il primo Site of Grace a Limgrave andando verso nord verso la Chiesa di Elleh (se vedete il Tree Sentinel, il cavaliere in sella armato pesantemente, state andando nella direzione giusta). Una volta acquisito questo strumento dovrete cercare diversi libri di cucina che contengono una moltitudine di formule per draftare diversi oggetti. Alcuni li potrete acquistare dallo stesso mercante.

Ad esempio, una ricetta molto importante vi aiuterà notevolmente con il vostro fedele spirito destriero, Torrent. Dopo aver raccolto le bacche Rowa dai numerosi cespugli presenti nel mondo, potrete creare le uvette Rowa. Queste possono essere usate per guarire Torrent e sono particolarmente utili quando andate in battaglia a cavallo.