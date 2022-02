Elden Ring: il nuovo Overview trailer da sei minuti, in italiano

In migliaia hanno seguito dal vivo l’evento Red Bull LEVELS x Elden Ring (potete rivederlo su Twitch a quest’indirizzo) e a seguito di questo Bandai Namco ha rivelato un nuovo Overview trailer in italiano per Elden Ring da ben sei minuti.

Questo nuovo filmato ricapitola tutte le informazioni principali, regalandoci anche info e footage extra, spiegandoci le basi della storia, dell’avventura, del sistema di gioco.

Questa la sinossi del gioco, in uscita il 25 febbraio per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.

Nell’Interregno governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale, sorgente dell’Albero Madre, è andato in frantumi.

I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell’Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all’abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell’oro e sono stati esiliati dall’Interregno. Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l’Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all’Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale.

Un nuovo mondo fantasy creato da Hidetaka Miyazaki, designer dell’acclamata serie DARK SOULS, in collaborazione con George R. R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga fantasy letteraria che ha dominato le classifiche di vendita di tutto il mondo.

In Elden Ring potrete muovervi senza soluzione di continuità tra distese immense e angusti dedali sotterranei.

Attraversare scenari mozzafiato a piedi o in sella a un destriero, in singolo o con altri giocatori, visitando praterie ariose, paludi malsane, montagne impervie e castelli spettrali, per citare solo alcune delle ambientazioni che compongono l’opera più imponente mai realizzata da FromSoftware.