Elden Ring: l'editor dei personaggi messo a nudo in un nuovo video

Ormai non si fa che parlare di Elden Ring. Nonostante il 2022 si sia già imposto come un anno particolarmente denso di uscite interessanti, il nuovo soulslike di FromSoftware ha inevitabilmente calamitato le attenzioni della comunità videoludica, promettendo azione ed esplorazione in salsa open world.

Dopo averci deliziato con tanti nuovi video di gameplay, il titolo realizzato da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin – sì, proprio l'autore di Game of Thrones! – torna infatti ad emozionare fan vecchi e nuovi con un nuovo filmato, visibile in testata di articolo – e pubblicato dal canale YouTube ER-SA.

Filmato che si concentra in particolare sulle potenzialità e su tutti gli strumenti messi a disposizione dal team di sviluppo con l'editor per la creazione dei personaggi. La prima parte della clip fornisce una visione d'insieme degli strumenti principali dell'editor adibito a plasmare il nostro eroe o la nostra eroina, mentre nella seconda parte vengono mostrati gli effetti super deformed da ricreare impostando al livello massimo i diversi parametri utili a gestire le fattezze del volto e del corpo. Per un'avventura nell'Interregno davvero fuori dal comune!

Augurandovi come sempre una buona visione, ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo a partire dal prossimo 25 febbraio 2022. L'actionRPG potrà essere giocato da tutti i possessori di PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.