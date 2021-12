Elden Ring non sarà doppiato in italiano

Elden Ring non avrà la lingua italiana tra le voci disponibili. A confermarlo è stata Bandai Namco raggiunta dai colleghi di Everyeye.it, che ha così smentito la presenza del doppiaggio nella nostra lingua.

L'equivoco è stato generato dall'ultimo trailer del gioco per la storia. In quel caso infatti, un po' a sorpresa, il publisher ha provveduto a doppiarlo anche in italiano.

La cosa aveva fatto sperare i fan circa una quasi clamorosa svolta rispetto i giochi precedenti di From Software: in realtà si è trattato soltanto di una scelta legata al marketing e dunque volta alla promozione commerciale dell'ultima opera del team di Dark Souls e Bloodborne.

Nel frattempo, Elden Ring si è aggiudicato il premio di gioco più atteso ai recenti Game Awards 2021: curiosamente, è il secondo anno di fila che accade, dato che già nel 2020 aveva conquistato questo riconoscimento. Il rinvio a inizio 2022 lo ha reso un candidato papabile che è stato nuovamente scelto dalla giuria.

Elden Ring è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S e promette di evolvere la formula soulslike ideata da From Software. La recente closed beta ha confermato che ci troveremo di fronte ad una produzione che proverà a raccogliere tutto il meglio che è stato il lavoro del team svolto finora.

Il gameplay mantiene la filosofia di Dark Souls e Bloodborne, ma pesca un po' anche da Sekiro, altro lavoro recente dello sviluppatore, calando il tutto in un inedito contesto open world che sembra ben funzionare.

I verdetti sono però rimandati al 25 febbraio 2022, quando il gioco sarà finalmente disponibile sul mercato.