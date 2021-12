Al primo posto della classifica dei videogiochi più attesi c'è Elden Ring. O almeno, è così per molti. L'RPG sviluppato da FromSoftware è stato annunciato all'E3 2019 e si è ritagliato un po' di spazio agli ultimi The Game Awards, con un cinematic trailer che ha raccolto milioni di visualizzazioni.

E ora per Elden Ring è tempo di mostrarsi anche al pubblico della sale cinematografiche. No, non si tratta di un errore di battitura, perché Bandai Namco ha scelto di pubblicizzare l'action delle Lands Between anche al cinema.

Lo si apprende da un post su Twitter pubblicato dall'account UK del publisher sopracitato.

È qui! Godetevi il nostro spot di Elden Ring per il cinema finché potete. Guardate Elden Ring sul grande schermo! Divertitevi e siate rispettosi degli altri presenti in sala.

It's here! Catch our @ELDENRING cinema spot whilst you can, see #ELDENRING on the BIG SCREEN. Have fun and please be mindful of others in theatres 🎄#TheMatrixResurrections https://t.co/P1eBtbNkCj — BANDAI NAMCO-HO-HO 🎅 UK (@BandaiNamcoUK) December 22, 2021

Il cinguettio è un commento al trailer di The Matrix Resurrections, che sarà proiettato in Italia a partire dal 1° gennaio 2022. La nuova pellicola con Neo e Trinity sta raccogliendo commenti contrastanti ma senza alcun dubbio attirerà tante persone al botteghino. Si tratta dunque di un'ottima occasione per Bandai Namco per mostrare un assaggio del suo RPG ad ancora più pubblico.

E non dimenticate che c'è un po' di Matrix Resurrections in Fortnite, con due emote ispirate a celebri sequenze con i personaggi interpretati da Keanu Reeves e Carie-Anne Moss.

Elden Ring, che vanta la collaborazione dell'autore George R. R. Martin (Il trono di spade), sarà disponibile su PC Windows, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S a febbraio 2022.