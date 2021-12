Il 3 dicembre 2021 sul canale YouTube di Grimes è stato caricato l'ultimo singolo dell'artista di Vancouver. Molti conoscono Claire Elise Boucher per la sua musica, altri invece per la sua relazione sentimentale con l'imprenditore Elon Musk, volto di aziende come Tesla e Space X. Cosa c'è dunque di strano in “Player of Games”?

Ad un primo ascolto, potrebbero sfuggire alcuni rimandi alla vita privata della Boucher. Serve sapere che a maggio 2020 risale la nascita di X Æ A-XII (sì, questo è il nome del figlio di Grimes e Musk), a settembre del 2021 invece l'annuncio della separazione della coppia. Considerato che il brano arriva proprio dopo la rottura, il testo di “Player of Games” appare molto chiaro.

Musk il gamer

Grimes, come fosse sul ring (senza guantoni), sferra duri colpi a Elon Musk, quasi mettendo in dubbio la sua umanità. Lo Spaceman non viene citato esplicitamente, ma il destinatario del messaggio è facilmente intuibile.

Salpa lontano, verso la fredda distesa dello spazio. Nemmeno l'amore potrebbe tenerti al tuo posto.

La volontà di Musk di viaggiare nello spazio è ben nota, così come la sua passione per i videogiochi:

Sono innamorata del più grande dei giocatori. Ma lui amerà sempre il gioco più di quanto ami me.

Grimes definisce Musk un “giocatore” probabilmente riferendosi al suo modo di relazionarsi con le altre persone, di giocare con i sentimenti altrui. Questa potrebbe essere una lettura valida, ma potrebbe esserci anche un richiamo alla passione per i videogiochi del CEO e CTO di SpaceX.

Come detto, Musk non ha mai nascosto il suo interesse per l'universo videoludico. Nel 2020, rispondendo ad un utente su Twitter, ha anche svelato l'elenco dei suoi giochi preferiti:

Deus Ex

Half-Life 2

BioShock

Mass Effect 2

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Saints Row IV