Nuovo giorno, nuovo appuntamento con il gioco gratuito che Epic Games riserva ai suoi utenti. Il regalo per il 29 dicembre 2021 è Salt and Sanctuary, il soulslike di Ska Studios che nonostante qualche anno sulle spalle (è del 2016) ha ancora tanto da dire.

Il gioco, come gli altri regalati nel mese delle festività natalizie, può essere scaricato gratuitamente tramite lo store di Epic Games entro 24 ore. Ciò significa che allo scoccare delle 17:00 del 30 dicembre tornerà al suo prezzo di listino, ovvero 13,99 euro. Per aggiungere Salt and Sanctuary alla propria libreria basta cliccare sul pulsante “Ottieni”, che sia dalla versione web dello store o dal launcher di Epic non fa alcuna differenza.

Esplora un'isola inquietante e senza pietà in questo GDR d'azione 2D stilizzato. Salt and Sanctuary combina combattimenti 2D rapidi e brutali con avanzate meccaniche GDR in un regno maledetto di città dimenticate, dungeon intrisi di sangue e monumenti profanati.

Il protagonista di Salt and Sanctuary è un marinaio che si ritrova, dopo un naufragio, su un'isola inesplorata e abitata da sinistri cadaveri e figure oscure. Il titolo, che unisce lo stile di combattimento 2D e le meccaniche tipiche dei GDR, condurrà il giocatore al cospetto di un pericolo dimenticato dall'uomo.

Per poter giocare a Salt and Sanctuary è necessario disporre di un PC/laptop che soddisfi i seguenti requisiti minimi: