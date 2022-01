Epic Games Store: il gioco gratuito del 13 gennaio 2022

Galactic Civilizations III è il nuovo gioco gratis disponibile su Epic Games Store a partire dal 13 gennaio 2022. Si tratta di uno strategico 4X con ambientazione fantascientifica sviluppato e pubblicato da Stardock Entertainment.

“Cosa accadrebbe se un giorno gli umani si svegliassero e scoprissero di non essere soli nella galassia? – si legge nella descrizione ufficiale sull'Epic Games Store – Se seguissero la propria strada nello spazio e scoprissero altre civiltà aliene con le loro storie e le loro motivazioni, alla ricerca di gloria?

Scegli la tua razza tra Umani (Human), Drengin, Altariani (Altarian) e molte altre ancora e conduci la tua civiltà verso un'epoca d'oro in uno dei più grandi videogiochi strategici 4X mai creati. Ricerca nuove tecnologie, progetta navi spaziali e colonizza nuovi mondi mentre affronti minacce e vinci sfide provenienti da fonti nuove e misteriose. Negozia scambi commerciali e trattati, dichiara guerre, spia i tuoi nemici e promuovi i cittadini modello. E quando hai finito, continua a giocare nel ruolo di una delle numerose civiltà aliene, ognuna caratterizzata da una storia, un albero tecnologico, componenti navali e molto altro ancora”.

Glactic Civilizations III ora offre i pacchetti di espansione Crusade e Retribution, oltre ai contenuti add-on dei Mega Eventi (Mega Events).

Ricordiamo che l'attuale gioco disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store – ovvero Gods Will Fall – sarà riscattabile fino al 13 gennaio alle ore 16:59. Una volta riscattato, il gioco sarà legato alla libreria dell'utente per sempre, senza nessuna limitazione, come se venisse acquistato.