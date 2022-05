Fall Guys in uscita su PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X/S: è (quasi) ufficiale

Tra un Forntnite e un Call of Duty Warzone, anche Fall Guys è riuscito ad imporsi come uno dei videogiochi multiplayer più acclamati – e giocati! – degli ultimi anni.

Un vero e proprio fenomeno, quello realizzato dai ragazzi di Mediatonic, che ora a quanto pare si appresta a fare il suo debutto ufficiale anche su altre piattaforme. Gli sviluppatori inglesi hanno infatti condiviso tutta una serie di post sui social che anticipano il prossimo grande evento dedicato al titolo. Post che fanno riferimento nientemeno che all’uscita di Fall Guys su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

— Fall Guys – BIG Announcement on Monday (@FallGuysGame) May 13, 2022

To get notified when we the announcement goes live, check out our pinned tweet! pic.twitter.com/nlO5COFIDg

🛰 The Big Announcement™ 📆 16th of May 📹 https://t.co/bGKEHjiQPh & everywhere 🕕 18:00 BST

🔦 Huh… look, another preview. Click click.

Lo spettacolo digitale, il “più grande di sempre” per il party game sulle caramelline da competizione, avrà luogo alle ore 19:00 italiane di lunedì 16 maggio. In un breve video teaser, possiamo ammirare quindi Shuhei Yoshida, il responsabile della divisione PlayStation Indies, mentre in un altro filmato viene mostrato il palco dell’evento con due sviluppatori che impugnano due Nintendo Switch OLED. Il terzo teaser, poi, mostra Larry “Major Nelson” Hryb, dirigente Xbox.

This will truly be the game's ✨ most powerful ✨ announcement

🛰 The Big Announcement™

📆 16th of May

📹 https://t.co/bGKEHjiQPh & everywhere

🕕 18:00 BST

Check out our pinned tweet to get told when the stream is starting! pic.twitter.com/lowEkO5q5S

