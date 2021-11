Farming Simulator 22: 100.000 giocatori in contemporanea su Steam

Il nuovo Farming Simulator 22 ha raggiunto e superato quota 100.000 giocatori connessi contemporaneamente su Steam, segnando un importante record per la serie videoludica. Il picco massimo raggiuinto ieri, al day one, è stato di 105.636 utenti, superando perfino l'ottimo Forza Horizon 5, che non è andato oltre gli 81.000.

L'ultimo simulatore agricolo di Giants Software ha occupato – per tutta la giornata di ieri – la prima posizione nella classifica dei giochi più venduti su Steam, spodestando titoli di successo come il nuovo Forza. Un lancio così entusiasmante rappresenta un primato per Farming Simulator, sebbene i videogiocatori abbiano sempre dimostrato un discreto interesse verso il divertente simulatore per PC e console.

In un mare di titoli tripla A di successo, tra FPS frenetici e profonde avventure narrative, Farming Simulator 22 è il vero outsider del momento e – a poche ore dal lancio ufficiale – sta già collezionando numerose recensioni positive, sia da parte degli utenti che dalla stampa specializzata. Nel momento in cui scriviamo, il gioco vanta oltre l'80% delle valutazioni positive su Steam, un dato che dimostra la bontà dell'ultima fatica di Giants Software.

