FarmVille 3 è ufficiale: torna su iOS e Android il celebre gioco Zynga

Zynga ha presentato ufficialmente FarmVille 3, il nuovo capitolo è disponibile al download gratuito su iOS, Android e Mac M1.

Come dimenticarsi di FarmVille, un gioco che raggiunse il successo su Facebook nel lontano 2009. Si vestono i panni di un fattore, intento a portare avanti la propria fattoria svolgendo ogni tipo di mansione, dal piantare cereali e piante da frutta, fino ad allevare mucce, maiali, polli e non solo.

Dopo un secondo capitolo passato in sordina, Zynga ha finalmente presentato FarmVille 3, un gioco che ripropone in tutto e per tutto le meccaniche del capitolo originale ed è disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi mobili.

Ritorna anche il personaggio preferito dai fan: Marie, che guiderà e accoglierà sia la community di FarmVille, sia i nuovi giocatori che affronteranno per la prima volta le sfide della vita rurale. Marie sarà accompagnata da tanti altri simpatici personaggi, ognuno con una diversa e speciale abilità che darà loro modo di aiutare i giocatori con i tutte le novità del gioco, tra cui nuove le fattorie personalizzabili e l’allevamento degli animali.

FarmVille 3 – tutte le novità del nuovo capitolo

– Tantissimi animali – Colleziona, alleva e nutri più di 150 razze di animali, dai polli alle mucche, fino alle tigri esotiche e ai soffici alpaca

– Molti personaggi – Incontra 30 personaggi con speciali abilità, come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare vari oggetti, per aiutarti nella costruzione e gestione della tua fattoria.

– Un mondo vivo e realistico – Controlla le condizioni metereologiche in-game e sfruttale a tuo vantaggio per aumentare la produzione del raccolto, migliorare le battute di pesca e guadagnare più monete.

– Personalizza di tutto – Fai indossare ai tuoi personaggi abiti stagionali, come un costume da zucca per Halloween, o aggiungi un tocco personale alla tua fattoria, alla tua stalla o al tuo veicolo, scegliendo tra moltissime opzioni di design a tema, come l'arredamento moderno o vittoriano

– Cooperazione con il vicinato – crea la tua “co-op” per scambiare beni con altri giocatori e cooperare per vincere eventi e decorazioni uniche