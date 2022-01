Festeggia i 30 anni della mascotte rosa Nintendo con Kirby Star Allies in offerta

Kirby, la mascotte rosa di Nintendo, nel 2022 compie 30 anni! Festeggia questo incredibile traguardo con Kirby Star Allies, in offerta su Amazon al 16% di sconto rispetto al prezzo originale. Sviluppato da HAL Laboratory e pubblicato per Nintendo Switch nel 2018, il titolo ricalca il classico stile platform già ampiamente usato nei precedenti capitoli della serie, con l'aggiunta di modalità multiplayer fino a quattro giocatori. (A proposito: sapevi che il nuovo Kirby e La Terra Perduta uscirà a marzo?).

Questa la descrizione ufficiale del gioco:

Dal cielo piovono cuori oscuri e adesso c'è qualcosa che non va a Dream Land! Tuttavia, quando uno di questi cuori colpisce Kirby, ha un effetto inatteso! Il nostro eroe rosa ottiene l'abilità di spandere amore e inizia a reclutare improbabili alleati che lo aiutino nella sua missione di riportare la pace.

Come da tradizione, anche in questo titolo Kirby può risucchiare nemici e oggetti e poi risputarli per abbattere gli ostacoli. Puoi anche copiare i poteri di determinati nemici per impossessarti di attacchi e abilità unici. Il gioco introduce anche nuove abilità: avvolgi un nemico in un bozzolo di ragnatele con la nuova abilità Ragno o conficcalo a terra con l'abilità Wrestler. Sfida gli amici, o la CPU, in due frenetici minigiochi! Taglia un albero il più velocemente possibile in Campioni taglialegna o respingi una meteora in arrivo in Stelle del baseball. Chiunque tagli più legna o respinga più lontano la meteora si aggiudica la partita.

Kirby Star Allies per Nintendo Switch è in offerta su Amazon al 16% di sconto rispetto al prezzo originale, ovvero 50,16 euro invece di 59,99. Il gioco è venduto e spedito da Amazon: ciò significa che potrai usufruire della spedizione Amazon Prime per ricevere il prodotto direttamente a casa tua in pochissimi giorni lavorativi.