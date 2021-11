FIFA 22 + PlayStation Hits: ecco la promozione di Amazon

Amazon offre ai videogiocatori la fantastica possibilità di portarsi a casa il recentissimo FIFA 22 ad un prezzo scontato. Giustamente vi starete chiedendo come sia possibile: grazie alla promozione FIFA 22 + PlayStation Hits

Ebbene, se a FIFA 22 affiancaste l'acquista di uno dei “PlayStation Hits”, ovvero uno dei bestsellers per PS4, potrete comprarli in bundle con un forte sconto.

Il bundle con FIFA 22 di Electronic Arts è previsto con ognuno dei seguenti bestsellers della passata generazione:

FIFA 22 + Gran Turismo Sport (2017)

FIFA 22 + God of War (2018)

FIFA 22 + Ratchet and Clank (2016)

FIFA 22 + The Last of Us Remastered (2014)

FIFA 22 + Uncharted: The Nathan Drake Collection (2015)

FIFA 22 + Uncharted 4: Fine di un ladro (2016)

FIFA 22 + Horizon Zero Dawn: Complete Edition (2017)

Ciascuno dei bundle soprariportati è, a parere nostro, veramente valido, soprattutto per il prezzo a cui vengono venduti. Ognuno di essi, infatti, sarà acquistabile ad un prezzo di €69,99 invece di €90,98.

Questo, effettivamente, risulta un prezzo vantaggioso se si pensa all'acquisto di giochi che, sebbene non necessariamente recenti, hanno fatto la storia della generazione di PlayStation 4. Horizon Zero Dawn, ad esempio, è da giocare per poter catapultarsi poi il prossimo febbraio in Horizon Forbidden West.

Stesso discorso vale per God of War, in quanto nel 2022 uscirà God of War Ragnarok, cioè il sequel diretto del primo.

Ed ecco a voi ciò che la promozione FIFA 22 + PlayStation Hits è in grado di offrire ai giocatori. Non lasciatevi sfuggire questa imperdibile occasione, attualmente disponibile su Amazon.