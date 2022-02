Final Fantasy 14, torna disponibile la prova gratuita

A partire da domani, Final Fantasy 14 tornerà ad offrire una prova gratuita per tutti coloro che vorranno testare il gioco prima di acquistarlo. Attraverso una lettera rivolta ai fan, il Producer & Director Naoki Yoshida ha spiegato che ora i server sono tornati ad essere (finalmente) più stabili rendendo di fatto possibile il ritorno dei graditi trial che saranno disponibili a partire da domani, 22 febbraio, sia su PC che su PlayStation.

Square Enix, infatti, lo scorso dicembre si era trovata costretta sospendere la prova gratuita, nonché le vendite del suo popolarissimo e amatissimo MMORPG in seguito all’uscita dell’espansione Endwalker. Il motivo? Le lunghe attese di accesso rischiavano di diventare insostenibili per i fan. Da allora gli sviluppatori hanno lavorato senza sosta per garantire la scurezza e la stabilità dei suoi server, inclusa l’apertura di un nuovo data center di supporto in Oceania ed il potenziamento di quelli giapponesi, europei e nordamericani già esistenti.

Have you heard? The critically acclaimed MMORPG #FFXIV's Free Trial resumes Feb. 22, 2022! Help spread the word! 📣❤️🔁 pic.twitter.com/NTs6SC0LNg — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) February 19, 2022

La prova gratuita di Final Fantasy è in realtà molto più di un semplice trial. Inizialmente limitata al livello 30, in tempi recenti si è espansa eliminando di fatto qualsiasi limite temporale. I giocatori che si affacciano per la prima volta potranno così giocare fino al livello 60. Dal punto di vista dei contenuti, tutto il post-game della prima espansione di gioco (Heavensward) è compreso nella prova, quasi come fosse free-to-play. Tuttavia i giocatori “non paganti” devono seguire tutta una serie di importanti limitazioni, soprattutto dal punto di vista delle interazioni sociali e del commercio in-game.