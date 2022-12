Final Fantasy 16 sarà ai The Game Awards 2022: data di uscita in arrivo?

I The Game Awards 2022 sono sempre più vicini. Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, la kermesse andrà a rivelare non solo quali sono stati i migliori giochi dell’anno ormai pronto a salutarci, ma anche a fornire diversi aggiornamenti e novità sul futuro del mondo videoludico.

Ruolo da protagonista dovrebbe recitarlo, tra gli altri, anche l’attesissimo Final Fantasy 16, almeno a giudicare dall’ultimo post condiviso sui social dagli organizzatori dei TGA. Su Twitter, infatti, è stato resto noto che Naoki Yoshida, producer del jRPG, prenderà parte agli Oscar dei videogame per “una presentazione in diretta molto speciale“.

Next Thursday, #TheGameAwards is humbled to welcome Naoki Yoshida, producer of @finalfantasyxvi to the show for a very special live presentation!

Watch the free global livestream at https://t.co/Cp7TpQ7uC3 starting at 7:30p ET/4:30p PT. pic.twitter.com/Tb4gp2ZWts

— The Game Awards (@thegameawards) November 30, 2022