Final Fantasy Origin, missioni extra solo a chi pre-ordina la versione Digital Deluxe?

Brutte notizie per chi ha pre-ordinato la versione fisica di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Un ambiguo tweet pubblicato dal profilo ufficiale avrebbe infatti svelato i titoli di tre missioni aggiuntive come parte esclusiva nei bonus pre-ordine per l'edizione Digital Deluxe. “Queste missioni non saranno disponibili separatamente” è quanto si legge nel messaggio, che ha messo subito allarmato i fan che hanno già pre-ordinato la versione fisica, preoccupati di restarne tagliati fuori.

L'ambigua frase, tuttavia, potrebbe essere semplicemente il risultato di una comunicazione errata da parte di Square Enix. Un'ipotesi avvalorata dal fatto che le tre missioni – “Cimenti di Bahamut, il Re Dragone”, “Gilgamesh, errante dimensionale” e “DIFFERENT FUTURE” – sono le stesse menzionate nel Season Pass, illustrato nei vari store digitali (PlayStation e Xbox compresi), il quale verrà rilasciato “prossimamente” con tutti i suoi contenuti.

