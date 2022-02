Final Fantasy VII Remake scontato del 67%

Forse lo sconto più alto mai applicato alla versione fisica di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4, ora scontato del 67% su Amazon, per un costo totale di 24,58 euro, con spedizione compresa: lo trovate a quest'indirizzo.

Il gioco, venduto e spedito da Amazon, è inoltre compatibile con l'upgrade gratuito alla versione digitale per PlayStation 5: basterà inserire il disco nella PS5 e completare la procedura per avere la versione next-gen, detta Intergrade, molto più costosa.

Il ritorno di un mito: la storia di Final Fantasy VII Remake

Il mondo è in mano alla compagnia elettrica Shinra, che sfrutta la linfa vitale del pianeta come energia. Nella vibrante città di Midgar, il gruppo Avalanche le oppone una strenua resistenza e chiede aiuto al mercenario Cloud Strife, un ex membro dei Soldier al servizio della Shinra. Cloud accetta, imbarcandosi così in un'avventura epica.

Il primo episodio del progetto Final Fantasy VII Remake si conclude con la fuga da Midgar e, rispetto all'originale Final Fantasy VII Remake, approfondisce i fatti avvenuti nella città.

Nella città di Midgar, la compagnia elettrica Shinra non si fa scrupolo di alimentare i propri reattori con l'energia mako, pur sapendo che questa è la linfa vitale del pianeta. Preoccupato per le sorti del mondo, il gruppo di ribelli Avalanche decide di entrare in azione contro la spietata azienda.

Tra i piani dell'Avalanche c'è un attentato terroristico al reattore 1 e per compierlo viene reclutato un ex Soldier divenuto mercenario: Cloud Strife. Dopo l'attentato, mentre attraversa il settore 8 tra le macerie e le fiamme, di fronte a Cloud compare un nemico creduto morto da tempo.

I fantasmi del passato che Cloud vorrebbe dimenticare lo conducono da una ragazza che gli regala un fiore, simbolo di chi si ritrova. Nello stesso istante, i due vengono circondati da misteriose ombre nere, i custodi del fato. È così che si mette in moto la spirale di eventi che deciderà il destino del mondo.

Un gameplay tra classico e moderno

L'innovativa combinazione di azione esaltante e del classico sistema a turni della saga mette l'accento sulla strategia. Il giocatore analizza il comportamento dei nemici per scoprirne i punti deboli, poi consuma segmenti della barra ATB per usare abilità, magie e oggetti.

Aprendo il menu dei comandi durante la battaglia, il tempo si ferma e si entra in modalità strategica, che permette di selezionare senza fretta le magie, le abilità, gli oggetti e le abilità limite più efficaci per colpire i punti deboli del nemico.

Si potrà assegnare le azioni più frequenti a tasti specifici per eseguirle senza dover interrompere l'azione aprendo il menu.

Ogni attacco andato a segno fa riempire la barra critica del nemico. Quando questa è piena, l'avversario rimarrà temporaneamente stordito e vulnerabile e si potrà approfittarne per infliggere danni micidiali.

La barra limite di ogni personaggio si riempie gradualmente ogni volta che si subiscono danni e, quando è piena, permette di ricorrere ad abilità limite specifiche dalla potenza devastante.

Quando vengono assegnate ad armi e protezioni, le materie hanno effetti straordinari che rendono possibile l'uso di abilità e magie o l'invocazione di potenti creature sovrannaturali. Alcune materie possono anche essere combinate in modo da potenziarsi a vicenda.

Final Fantasy 7 Remake: upgrade PS5 gratis per la versione PS Plus