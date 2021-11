Final Fantasy VII The First Soldier: rivelata la data d'uscita

Arriva da Twitter l'annuncio di Square Enix, con cui viene confermata la data di lancio di Final Fantasy VII: The First Soldier. Il titolo, che sarà un battle royale free-to-play, arriverà su dispositivi mobile entro la fine del mese di novembre.

Siamo vicini, perciò, al giorno di rilascio di Final Fantasy VII: The First Soldier. Per vedere che cosa ha comunicato Square Enix al riguardo, potete visitare il profilo Twitter ufficiale della software house qui.

In suddetto annuncio, la casa di sviluppo fa riferimento al giorno 17 novembre come data di lancio ufficiale del titolo:

Final Fantasy VII The First Soldier: di che cosa si tratta?

Final Fantasy VII: The First Soldier rappresenta un capitolo spin-off della saga madre, di cui è stato fatto il remake proprio l'anno scorso. In esso sarà possibile sfidare fino ad un massimo di 75 giocatori in una battle royale. Il sistema di combattimenti fonde i più classici elementi da RPG a quelli delle più moderne battle royale.

A livello di contesto, il giocatore si ritroverà a partecipare a queste battaglie, in qualità di membro dei Soldier d'elite della Shinra.

Sarà possibile decidere la classe di appartenenza, come “Stregone” o “Guerriero” ed eliminare gli avversari con ogni mezzo a propria disposizione, che si tratti di una pistola, di una spada o, addirittura, di poteri soprannaturali.

Per guadagnare punti esperienza e gil (la valuta locale) sarà necessario ricorrere all'uccisione di mostruose creature tipiche del mondo di Final Fantasy. Per farlo, sarà importante imparare a padroneggiare le invocazioni, come quella di Ifrit.

Non mancheranno i Chocobo, i quali ti guideranno sfrecciando sul campo di battaglia. Visita, infine, le location più memorabili di FF VII, come il Seven Heaven, la villa di Corneo, il cimitero dei treni e perfino la colorata e fiorita abitazione di Aerith.

Final Fantasy VII: The First Soldier arriverà il giorno 17 novembre 2021 su iOS (via App Store) Android (Google Play).