Fire Emblem Warriors: Three Hopes, annunciato ufficialmente il nuovo musou

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è il nuovo titolo della saga di Fire Emblem presentato ufficialmente nel corso del Nintendo Direct di febbraio. Si tratta – come tutti gli altri “Warriors” – di un musou, ovvero quel genere di videogiochi action-adventure in cui i membri di una squadra (generalmente formata da quattro elementi) devono combattere orde di nemici infiniti per progredire nella storia. La data di uscita di Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch è prevista il 24 giugno 2022.

In maniera simile a quanto accade nell’originale Fire Emblem Warriors e ai “compagni” Hyrule Warriors (ispirato al franchise di Zelda) e Persona 5 Strikers, in Three Hopes il giocatore potrà avventurarsi in nuove missioni insieme a Byleth, Edelgard, Dimitri, Claude e tutti i personaggi presenti in Fire Emblem: Three Houses, core-game pubblicato per Nintendo Switch nel luglio del 2019. Il trailer mostrato durante il Direct ha svelato, inoltre, una nuova mappa di gioco nella quale si svolgeranno gli eventi di gioco.

Per quanto riguarda la trama, sarà ambientata nel mondo di Three Houses, ma Three Hopes offrirà una storia completamente nuova e diversa, come è possibile intuire anche dai dialoghi fra i personaggi mostrati nel trailer. Un noto leaker aveva già anticipato l’uscita di un nuovo Fire Emblem; tuttavia, dopo quasi tre anni di attesa, la speranza dei fan era riposta in un nuovo capitolo della serie principale piuttosto che in un musou.