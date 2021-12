Folle armato di ascia distrugge una sala giochi

È stata una domenica di ordinaria follia quella vissuta nel quartiere Bywater di New Orleans, dove un uomo ha letteralmente fatto a pezzi i coin-op presenti nella sala giochi Sea Cave Arcade and Bar. L'individuo, noto come Wolf e già conosciuto per il suo carattere difficile, ha tenuto sotto scacco lo staff del locale e i suoi clienti.

La vicenda, degna di un episodio da serie TV, ha avuto inizio quando il soggetto ha ricoperto un cabinato con gli adesivi di un'armeria. Alla richiesta di allontanarsi da parte del proprietario ha risposto con una minaccia di morte. Una volta uscito, ha preso dall'auto un balisong (un coltello a farfalla) e dichiarato di essere in possesso di un fucile d'assalto.

Mezz'ora dopo, Wolf è tornato al locale armato di un lucchetto da bici con l'intenzione di chiudere tutti al suo interno e costringendo i presenti a una fuga rocambolesca. Come se non fosse sufficiente, la sua ira si è abbattuta su ogni finestra prima di dileguarsi e fare nuovamente la sua comparsa più tardi, brandendo un'ascia e rompendo ogni cosa, videogiochi (dipinti a mano con le grafiche originali), televisori vintage e monitor. Il risultato è quello visibile qui sotto.

My local and fav arcade bar got senselessly smashed up by some lunatic last night. If you are feeling generous today, I'm sure they could use some love from the #synthfam. https://t.co/HaDsWmLGA6

— Swayze (@Swayzefunk) December 14, 2021