Football Manager 2022 Mobile è disponibile per il download su iOS e Android

Assieme alla controparte per PC, macOS e Xbox Game Pass, il gestionale di Sports Interactive e SEGA fa il suo debutto anche su dispositivi mobile. Da oggi, 9 novembre, Football Manager 2022 Mobile è infatti disponibile per il download su AppStore e Google Play, pennellando di grande calcio tutti i device iOS e Android.

Allo stesso tempo, fa il suo ingresso sul mercato anche l'edizione Touch, espressamente pensata per Nintendo Switch.

Tornando a quella mobile, il prezzo è di 9,99 euro – in linea con i capitoli precedenti e con la presenza di microtransazioni in app -, e ci permette di vestire i panni di un allenatore e gestire tutti gli aspetti del calcio mercato, le strutture, gli allenamenti, le tattiche di squadra e così via, per poi scendere in campo e vincere le partite dei campionati, delle coppe nazionali ed internazionali.

Football Manager 2022 Mobile offre la possibilità di scegliere oltre 60 campionati delle 25 principali nazioni calcistiche al mondo. Allo stesso modo, il team di sviluppo mette a disposizione nuovi strumenti di osservazione, che permettono di ingaggiare fuoriclasse mondiali e la futura generazione di giovani prodigio al fine di creare una squadra in grado di raggiungere la vittoria.

Non solo un'osservazione rinnovata, Football Manager 2022 Mobile si arricchisce di nuove funzionalità, come la nuova lega africana, trattative di trasferimento più complesse, narrazioni dei media, volti nuovi e altro ancora.

Possiamo quindi concludere accordi secondo i nostri termini con nuove opzioni per rendere parti dell’offerta non negoziabili, mentre la possibilità di rispondere a più offerte ci permetterà di controllare gli ingaggi come mai prima d’ora.

Non solo, i momenti cruciali di ogni stagione hanno ora maggiore importanza grazie all’aggiunta di un nuovo sistema di racconto dei media. Che abbiamo avuto un ottimo inizio di campionato o una sfortunata sequenza di infortuni, ogni evento verrà seguito a fondo dai giornalisti, che ci faranno domande in base alla situazione attuale del club.